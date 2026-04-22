La menace de dissolution des deux principaux groupes de supporters de l’AS Saint-Étienne (ASSE) ne faiblit pas. Un an après une première convocation devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, les Green Angels et les Magic Fans ont été reconvoqués le 13 avril dernier. Face au silence des autorités, c’est désormais au niveau parlementaire que la bataille se joue.

Hervé Reynaud interpelle le ministre de l’Intérieur

Le sénateur de la Loire Hervé Reynaud a adressé le 16 avril dernier une lettre formelle au ministre de l’Intérieur Laurent Nunez. Dans ce courrier, il réaffirme son opposition ferme à toute dissolution des groupes de supporters stéphanois, rappelant qu’il était présent lors de la manifestation de soutien du 11 avril à Saint-Étienne, où plusieurs milliers d’habitants de la Loire s’étaient rassemblés pour défendre les deux associations.

Le sénateur ne mâche pas ses mots sur les risques d’une telle décision. Il pointe les effets « contre-productifs en matière d’ordre public » qu’entraînerait la dissolution administrative, soulignant que ces associations structurent les tribunes, organisent les déplacements et coordonnent leur action avec les services de police et les clubs. Dissoudre ces structures, c’est selon lui « priver le Renseignement Territorial, les clubs et les autorités préfectorales de partenaires identifiés, ouvrant la voie à l’émergence de groupuscules éclatés, politisés et incontrôlables ».

Sa demande est précise : que le ministre lui indique à quelle échéance le résultat de la réunion de la Commission consultative sera connu. Aucune information n’ayant filtré depuis cette réunion du 13 avril, l’impatience des élus ligériens est palpable.

Dissolution : Andrée Taurinya pose une question

De son côté, la députée de la Loire Andrée Taurinya a publié le 21 avril une question écrite au Journal Officiel. Elle interpelle directement le ministre de l’Intérieur sur la reprise de cette procédure de dissolution, rappelant qu’elle avait été suspendue en 2025 après une mobilisation inédite de toute une communauté attachée au club stéphanois.

La députée soulève plusieurs points de fond. Elle rappelle que 60 groupes de supporters à travers la France se sont émus de cette procédure administrative, et que l’association des supporters a lancé une communication de presse commune les 7 et 8 avril. Elle pointe également la contradiction entre la reprise de cette procédure et les tentatives de dialogue engagées avec les services de l’État au niveau local.

Sa question est directe : le ministre va-t-il renoncer à cette procédure de dissolution administrative ?

Le Chaudron ne doit pas se dissoudre

Derrière les courriers officiels et les questions parlementaires, c’est une réalité qui se joue. Les Green Angels et les Magic Fans représentent 35 ans de présence quotidienne dans la vie du club, des autorités et des collectivités territoriales. Ce sont des interlocuteurs indispensables à la sécurité, reconnus comme tels par les forces de l’ordre.

La mobilisation politique qui se structure autour de ce dossier envoie un signal fort au gouvernement. Quand un sénateur de la Loire et une députée de la France Insoumise s’accordent sur la même ligne de défense, c’est que l’enjeu dépasse les clivages partisans. Le verdict de la Commission consultative est attendu. Les supporters, eux, retiennent leur souffle.

Sources : Lettre du sénateur Hervé Reynaud au ministre de l’Intérieur, 16 avril 2026 — Question écrite n°14517 de Mme Andrée Taurinya, Journal Officiel du 21 avril 2026