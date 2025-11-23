"TROIS POINTS NOYÉS DANS DU VIN CHAUD"

« Mieux vaut une petite victoire qu’une grande promesse. » Proverbe moderne sans auteur

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE 1 = -41 points

« Salut les Gamins. Bon, ça faisait un moment qu’on ne s’était pas parlé, mais je vois qu’en mon absence, vous avez quand même à peu près pris soin de votre Micheline. Vous savez bien que je n’y connais rien au foot, mais ceux qui savent m’ont dit que samedi contre Nancy, c’était plutôt moche. Qu’en gros, On n’a pas fait du beau, mais on a fait du « utile ». Et dans ce sport-là, c’est souvent l’utile qui remplit la besace. Et moi, la besace y a que ça qui compte car je ne veux pas passer une nouvelle saison en L2, fait trop froid !!! 29 points en 15 matchs, on est presque aux 2 points/match qui sentent bon le retour en L1. Alors il s’agirait de ne pas lâcher le rythme.

Salut les Groupies,

C’est enfin le retour de votre cowboy JossRandall après un court intermède (presqu’un mois quand même, j’espère que je vous ai manqué !! 😊), et pour cet #ASSEFCNL du 22 novembre. Disputé dans un Chaudron amputé mais toujours aussi bouillant (superbe tifo dans le Kop Nord), à une température à se geler les noyaux, heureusement qu’il y avait le vin chaud pour se réchauffer l’âme, car s’il n’avait fallu compter que sur la chaleur venant du jeu de nos Verts … Tiens d’ailleurs, même si je risque un délit d’initié, un conseil : pour le vin chaud, n’y allez jamais en début de cuve, sinon vous aurez du vin-froid et vous serez obligés d’y retourner ! 😊

Après il y a toujours les deux manières de voir un match pareil. La première, la pragmatique, l’optimiste, qui vise à reconnaitre que si le jeu était bancal, le résultat tient debout (comme quoi, même un tabouret cassé peut supporter trois points). Et que si le football était un art, on n’aurait probablement pas exposé ce match au musée. Mais que là encore, trois points, c’est trois points, même enveloppés dans du papier kraft. Pire même, on pourrait presque se réjouir de voir notre ASSE sur le chemin de la résolution d’un de ses problèmes majeurs cette année : des résultats assez probants contre les « gros », mais cette fâcheuse tendance contre les blocs bas (comme Paul & Florentin) des « petits » à se faire prendre naïvement comme une jouvencelle à son premier bal de promo. Piège évité contre Nancy.

Et puis il y a l’autre manière, celle qui consiste à gratter un peu au-delà du résultat pur.

Et moi vous commencez à me connaître … J’aime bien gratter.

Chapitre 1 : Le chat qui trop possède a tendance à ronronner

Moi j’ai deux chats, dont un qui à force de bouffer est gros comme une dinde de Noël. Et bien j’ai remarqué qu’il ronronnait de plus en plus.

La première chose que je retiendrai de ce match, c’est que ça a beaucoup, beaucoup ronronné. Beaucoup de passes lentes, latérales voir en arrière. Beaucoup de temps pris pour ressortir. Sans doute était-ce une stratégie du Viking pour essayer de faire sortir un bloc extrêmement bas. Sauf que voilà, si EIRIK_HORNELAND_ROVER trouve que le groupe ne progresse pas assez, lui aussi il ferait bien de progresser dans la façon d’aborder ce type d’équipes … Car Nancy n’est jamais sorti, et au final, ça donne un match plutôt chiant, à avoir la balle tout le temps pour ne pas en faire grand-chose (69% de possession : 2 tirs cadrés).

Le dogme de la sacrosainte possession. Ça le Viking il aime. Dans l’absolu, je pourrais aimer aussi, à condition que ça aboutisse à quelque chose. Et ce n’est pas la première fois cette saison qu’on en fait le constat.

69 % de possession… et pas une idée derrière. C’est comme tenir le volant sans savoir conduire : au bout d’un moment, ça n’impressionne plus personne, et ça fatigue tout le monde.

On a cette impression malaisante qu’on garde le ballon comme un radin garde sa monnaie : sans jamais investir. Heureusement, cette fois-ci on a quand même touché les intérêts : trois points. Mais attention, quand Nancy revient à 2-1 tu n’es plus à l’abri d’un but à la con, d’un péno stupide en fin de match (et là, on a eu de la veine d’avoir de la chance, car ça aurait pu se produire …).

Avoir 69 % de possession pour faire si peu, c’est comme lire tout un livre et retenir juste la dédicace. Une fois encore, heureusement, la victoire était en bas de page. Sinon aujourd’hui, on aurait un peu tous la gueule de bois, et ça n’aurait rien à voir avec le vin chaud !

En résumé, on a peu trimballé le ballon comme un sac de pommes de terre, mais on su le déposer deux fois au bon endroit. Et dans ce métier-là, l’esthétique compte moins que la livraison.

Mais ça reste pas super excitant à voir, et si ça marche contre le 15ème de L2 (une des équipes les plus faibles que j’ai vu cette année dans le Chaudron), ça ne marchera assurément pas contre tous les concurrents de L2.

D’ailleurs, je suis un peu d’accord avec le Viking, et je vais y revenir dans le chapitre deux : après le deuxième but, l’équipe s’est arrêtée de jouer avec sérieux, et le contenu collectif est devenu aussi désert que l’estomac d’un fakir. Comme si c’était fait. Condescendance quand tu nous tiens ….

Chapitre 2 : Une progression qui ne saute pas aux yeux

Vous avez vu, le Viking CAP_HORN(ELAND) n’était pas content en conférence de presse, où il a pénétré comme à chaque fois dans le Saint des Saints comme tu entrerais chez la Vierge Marie avant d’avoir eu le temps de te débarrasser de tes péchés originaux. Et il fait un constat d’insuffisance qui ressemble comme deux gouttes d’eau à bon nombre de ceux qu’il a déjà fait depuis presqu’un an qu’il est là.

Le silence qui succède permet d’entendre craquer les pensées à l’intérieur des crânes.

Car sa critique contient intrinsèquement un constat d’échec, qui vaut aussi pour lui : son discours semble ne faire pas plus d’effet qu’un discours de Maire à la fin d’un banquet. Et sa fameuse « culture de la gagne » qu’il espère voir dans le jeu de son équipe semble être à l’ASSE un peu comme le point G : tout le monde sait que ça existe mais personne ne sait exactement où ça se trouve.

Donc oui, je suis d’accord avec toi, EIRIK, depuis le début de saison, et même depuis un an, ça ne progresse pas beaucoup, et la remarque vaut aussi et d’abord pour toi.

Donc oui, je suis d’accord avec toi, EIRIK : On ne progresse pas, mais on bombe quand même le torse. Remarque, c’est pratique : comme ça, on voit mieux qu’il n’y a rien derrière.

Revenons un peu un arrière, par rapport à nos productions de début de saison, dans quel domaine l’équipe a réellement progressé ? J’en vois peu.

On a un bon milieu de L2, sans aucun génie, notamment aucun vrai créateur de jeu, mais actif et assez régulier, avec une palme spéciale à JABERLIPOPPETTE.

On a un triangle défensif axial (goal inclus) qui en tout cas samedi a fait un taf correct, bon niveau L2 là encore, mais pas bien plus. A noter toutefois que BERNIE_LE_DINGUE est le seul joueur de l’équipe à savoir faire une passe de plus de 15 mètres qui arrive exactement au bon endroit. Ça fait peu.

Enfin on a une ligne offensive qui même en l’absence de 9 de formation, arrive à mettre deux buts au 15ème de L2. Chouette. Le seul progrès que je vois se situe chez CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR qui semble retrouver son niveau de l’année de la remontée.

Peu de progrès donc et en termes d’état d’esprit, on ne m’enlèvera pas de l’idée qu’il y a dans ce Groupe, ou en tout cas chez certains joueurs de l’ASSE, une forme de condescendance un rien prétentieuse. Rien n’est simple en L2, le classement serré du Top 3 au bout de 15 journées le prouve factuellement.

Ça n’engage évidemment que moi, mais je pense que ce groupe se croit bon, mais il n’a pas encore compris que le talent, c’est comme le pain : si tu ne t’en occupes pas, ça durcit très vite. Et que chez nos Verts 2025-2026, certains pensent avoir déjà gravi la montagne… sauf qu’ils sont encore au pied, en train de discuter avec les marmottes. Et je ne suis pas sûr que les marmottes soient impressionnées. Certains jouent comme s’ils avaient un palmarès long comme le bras… alors qu’ils ont juste la manche relevée. Ça pose, ça parade, mais ça transpire finalement assez peu.

Et pour finir, là où je n’hésite pas à affirmer que ça n’a pas progressé (du tout) depuis un an, ce sont sur les postes de latéraux. J’avais cru le problème réglé avec les investissements faits cet été. Je me suis lourdement trompé.

Dans le match de samedi, comme sur pas mal de matchs cette saison, j’ai vu un coureur à pied et un danseur de Tango Argentin.

Alors en voilà deux qui – peut-être faute à l’absence réelle concurrence à leur poste aussi – doivent probablement se penser indispensables et irremplaçables. Pourtant, chaque match prouve surtout qu’ils seraient remplaçables par des piquets de corner. Au moins, ça ne bouge pas pour rien.

Regardez à nouveau la première mi-temps, et comptez le nombre de passes vers l’avant réussies par les deux. Simplement affreux.

La palme revient à ANNAN_MA_SOEUR_ANNAN (je ne vois TOUJOURS rien venir). Je pense que ce garçon s’est simplement trompé de sport, tellement son bagage technique tout comme son sens tactique sont aussi vides que le bagage scientifique d’un gardien de la paix. Et pourtant, quand je le vois faire cette prétentieuse talonnade arrière pour redonner aux centraux (alors que, je le répète, qu’il n’a pas réussi une seule passe vers l’avant même à 5m devant lui !!) je me dis qu’il doit probablement se prendre malgré tout pour un avion de chasse… sauf que lui, il ne décolle pas. Et quand t’en es encore à rouler sur la piste, vaut mieux éviter de jouer les pilotes de ligne.

Quant à JOÃO_FERREIRA_ROCHER (toujours en représentation tête haute et port altier dans les Soirées de l’Ambassadeur de Geoffroy Guichard) je me surprends à avoir un peu plus d’indulgence déplacée, sans doute influencé que je suis parce que j’avais vu sur ses trois premiers matchs en Verts, et en reconnaissant que samedi soir, il a au moins réussi un débordement et un très bon centre en première mi-temps, et provoqué le péno en deuxième. Contrairement à son camarade de l’autre aile, avec lequel on n’arrivera à rien à mon avis, lui je pense que le problème se situe entre des deux oreilles : le jour où il aura compris dans quelle division il joue, et que sa grosse tête aura dégonflée, je pense que ça pourrait finir par faire le taf. Mais jusqu’ici, le JOAO il fait partie de ces joueurs qui confondent assurance et assurance-vie : ils pensent être couverts pour tout, même pour leurs erreurs. Sauf que sur le terrain, les primes, on les paye cash. Et ça aurait encore pu nous couter chérot sur ce nouveau contrôle absolument américain, le même qu’il avait fait au RED STAR au bout de 50 secondes.

Conclusion : Micheline’s style

Oui en conclusion samedi soir, ce n’était pas du foot excitant ni spectaculaire, mais c’était une victoire. Et dans la vie, il faut savoir choisir ses priorités.

Pour le projet remontée en Ligue 1, il est désormais clair qu’il va falloir oublier complètement le projet « survol de la L2 car on a du pognon ». Selon comment tu utilises l’artiche, ça ne fonctionne pas comme ça.

Mais attention quand même, c’était une bien faible équipe de Nancy. Il va s’agir d’être sérieux, tout le temps, pour la suite, et probablement appeler Papy Larry pour une rallonge de retouches à l’Amère Catho d’Hiver (ce qui est quand même dingue quand tu as investi autant cet été), si on veut éviter que la mécanique remontée-L1, à ce jour en place, ne se mette en deuxième partie de saison à grincer comme un vélo de facteur rural dans une côte.