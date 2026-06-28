Annoncé depuis quelques jours, Sohaib Naïr va être la première recrue de l'ASSE version Ian Cathro. Il y a quelques mois, le défenseur franco-algérien avait été adoubé par Sylvain Ripoll, son entraîneur à Guingamp.

Officialisé à la tête de l'ASSE depuis le lundi 8 juin, Ian Cathro tient sa première recrue. Successeur de Philippe Montanier alors que les Verts ont échoué à l'objectif de remonter immédiate en Ligue 1, l'Écossais souhaite rapidement imposer sa patte. Ancien entraîneur d'Estoril, il se distingue par une méthode basée sur la possession et la relance courte depuis l'arrière. Le club du Forez a donc besoin de besoin de défenseurs capables de sortir le ballon proprement sous pression plutôt que de simplement défendre. Il l'a trouvé en Sohaib Naïr.

Ripoll sous le charme de Naïr

Défenseur central évoluant à Guingamp depuis juillet 2022 après avoir été formé du côté du Toulouse FC, le Franco-Algérien va être la première recrue de l'ASSE sauce Cathro. Droitier pouvant évoluer au poste d'axe gauche, le joueur de 24 ans est particulièrement à l'aise balle au pied. Victime d'une déchirure des ligaments de la cheville avant le début de la saison dernière, il avait d'abord manqué à Guingamp. De retour fin novembre, il est redevenu un élément indispensable du onze de Sylvain Ripoll. L'ancien entraîneur des Espoirs de l'équipe de France l'avait d'ailleurs adoubé.

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"Depuis mon arrivée, c’est un joueur qui m’a séduit. Il aime défendre, il a ça dans le sang. Il prend du plaisir à le faire. Quand il a le ballon, il est complet. Il a le sens du placement, il lit le jeu et le comprend. Il est bon dans l’anticipation. Cela fait beaucoup d’atouts pour un seul joueur, soulignait en mars le Breton dans des propos rapportés par Ouest-France. Et des joueurs droitiers qui sont capables de jouer à gauche dans une défense centrale avec une telle facilité, je n’en ai pas vu beaucoup.

Des mots forts qui disent beaucoup des qualités de Naïr, qui va apporter au sein de la défense stéphanoise un profil nouveau et polyvalent. Du pain béni pour Cathro, friand de modifications tactiques en fonction de l'adversaire. Car un défenseur droitier capable de couvrir le poste gauche élargit mécaniquement les options tactiques. En particulier dans une construction en triangle où l'orientation du corps facilite l'ouverture du jeu vers l'aile opposée.