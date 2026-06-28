Arrivé à l'ASSE en 2024, Maxime Roux s'impose progressivement comme l'un des jeunes éducateurs les plus prometteurs du centre de formation. À seulement quelques saisons de ses débuts, le technicien a déjà marqué les esprits par la qualité de son travail auprès des U11. Une progression remarquée qui confirme la volonté du club de miser sur de jeunes profils compétents pour accompagner les futurs talents stéphanois.

Obtenir des résultats chez les plus jeunes ne se résume pas à empiler les trophées. À l'ASSE, la priorité reste la formation des joueurs, leur progression individuelle et leur apprentissage des valeurs du club. Mais lorsqu'un groupe grandit tout en remportant des compétitions de référence, cela témoigne aussi de la qualité du travail effectué au quotidien.

C'est précisément ce qu'a réalisé Maxime Roux lors de la saison 2025-2026. Éducateur des U11, il boucle un exercice particulièrement réussi qui vient confirmer les bonnes impressions laissées depuis son arrivée au club.

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Maxime Roux, un parcours qui inspire confiance à l'ASSE

Titulaire du BPJEPS obtenu en 2022, Maxime Roux poursuit une ascension régulière dans le monde de la formation. Après une expérience en alternance au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football entre 2023 et 2024, il rejoint l'AS Saint-Étienne à l'été 2024.

Depuis deux saisons, il évolue sous la responsabilité de Patrick Liogier, responsable de la préformation stéphanoise. Son investissement, sa pédagogie et sa capacité à accompagner les jeunes joueurs sont aujourd'hui salués en interne. Au point de faire partie des éducateurs qui donnent entière satisfaction au sein du centre de formation.

Une reconnaissance qui récompense un travail de fond, souvent discret, mais essentiel dans la construction des futurs joueurs professionnels.

Deux tournois remportés pour conclure une saison pleine

Les résultats obtenus cette saison viennent illustrer cette progression.

Les jeunes Verts ont d'abord remporté la Forez Cup, organisée par l'US Feurs, en affichant de belles qualités collectives tout au long du tournoi.

Quelques semaines plus tard, début juin, les U11 ont confirmé leur excellente dynamique lors du prestigieux tournoi organisé à Grenoble par le FC Allobroges Asafia (FC2A). Une compétition relevée réunissant 32 équipes dans une ambiance unanimement saluée par les participants.

Petit clin d'œil de l'histoire, le club organisateur est entraîné au niveau de son équipe fanion par un visage bien connu des supporters stéphanois : Jérémy Clément.

Sur le terrain, les jeunes Stéphanois n'ont pas tremblé. Les joueurs de Maxime Roux ont réalisé un parcours remarquable avant de s'imposer en finale face au FC Saint-Martin-d'Hères sur le score de 2 buts à 0.

Une performance qui vient conclure une saison particulièrement aboutie pour ce groupe U11.

Au-delà des trophées, cette réussite confirme surtout la qualité du travail mené à la préformation. Sous la houlette de Patrick Liogier, Maxime Roux poursuit sa progression et s'affirme comme l'un des éducateurs sur lesquels l'ASSE peut compter pour accompagner les générations de demain. Une trajectoire prometteuse pour un technicien dont le nom pourrait continuer à gravir les échelons du centre de formation dans les prochaines années.

Source : LinkedIn Maxime Roux