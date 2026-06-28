Le mercato prend progressivement forme, le nouvel organigramme sportif est désormais en place et les premiers mouvements se dessinent autour de l'effectif stéphanois. Alors que la reprise de l'entraînement approche, l'actualité de l'ASSE s'est accélérée ces derniers jours. Voici les quatre informations qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur Peuple-Vert.

La reprise de l'entraînement approche et le chantier avance en coulisses. Depuis la nomination d'Ian Cathro, les dirigeants stéphanois multiplient les dossiers afin de permettre au nouvel entraîneur de travailler dans les meilleures conditions. Recrutement, organisation du staff, post-formation ou encore stratégie de Kilmer Sports : plusieurs annonces importantes ont rythmé l'actualité des Verts ces derniers jours. Voici ce qu'il faut retenir avant le début de la préparation estivale.

Le staff des Verts s’étoffe

Ian Cathro ne débarque pas seul dans le Forez. Le nouveau technicien stéphanois arrive accompagné de trois adjoints pour l'épauler au quotidien. À une semaine de la reprise de l'entraînement, le staff de l’ASSE affiche désormais complet, paré pour mener à bien l'opération reconquête vers la Ligue 1.

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Le premier, Bryant Lazaro, est un Américain de 38 ans qui secondait déjà Cathro à Estoril. Fort d'expériences en Norvège et en Espagne, cet adjoint possède un atout de taille pour s'intégrer rapidement : il parle couramment français, ce qui facilitera la transmission des consignes en direct. Le deuxième homme fort, David Le Moël, officiait lui aussi au Portugal. Spécialiste reconnu de l’analyse vidéo, il s'est forgé une solide réputation au FC Valence et mettra son expertise au service du club stéphanois. Originaire de l'île de Jersey, il maîtrise lui aussi parfaitement le français.

Le dernier membre du trio est un visage bien connu du Chaudron : Eliaquim Mangala. Le défenseur central français, qui évoluait précisément sous les ordres de Cathro à Estoril, a décidé, à 34 ans, de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel pour embrasser une carrière de technicien. Sa connaissance de l'environnement stéphanois et son vécu très récent du vestiaire apporteront une complémentarité précieuse au staff technique.

Souhaib Nair arrive à l’ASSE

L'ASSE est sur le point de finaliser sa première recrue estivale en la personne de Souhaib Naïr, défenseur de 24 ans évoluant à l’En Avant Guingamp. Bien que droitier, ce solide axial possède la polyvalence nécessaire pour l’aligner à gauche de la charnière centrale. Si rien n’est encore officiel, un accord avoisinant les 2 millions d’euros aurait d'ores et déjà été trouvé entre les deux formations.

Naïr présente un profil particulièrement adapté à la philosophie de jeu prônée par Ian Cathro. Sa plus grande force réside dans la relance, exercice dans lequel il s'impose tout simplement comme l’un des meilleurs spécialistes de Ligue 2. Sur le plan défensif, le Guingampais excelle dans les interceptions et le domaine aérien. Il affiche en revanche quelques limites athlétiques, notamment lors des courses à haute intensité. À 24 ans, ses qualités techniques et sa polyvalence en font un renfort idéal pour s'intégrer rapidement dans le système du nouveau technicien stéphanois.

Un jeune attaquant de Brest pour la post-formation de l'ASSE

Après la vague massive de départs enregistrée en fin de cycle, l’équipe réserve de l’ASSE lance son recrutement avec la signature de Lucas Reynaud. Ce jeune attaquant de 17 ans évoluait jusque-là sous les couleurs du Stade Brestois. Auteur d'une saison remarquable en U19 National, il a fait trembler les filets à 16 reprises en seulement 1 477 minutes de jeu, affichant un excellent ratio d'efficacité.

Sur le plan du profil, Reynaud est décrit comme un joueur particulièrement intelligent dans ses choix de jeu et ses déplacements. Redoutable à la finition, il possède également une fine qualité de pied qui lui permet de s'illustrer sur coup franc. Sa polyvalence s'avère être un autre atout de taille, puisqu'il est capable de reculer d'un cran pour évoluer au milieu de terrain.

Ce renfort offrira de précieuses solutions à Sylvain Gilbert, dont la mission sera de décrocher un maintien plus serein que lors du dernier exercice. Face à la concurrence de profils comme Zidee, Othman ou Paalberg, Reynaud devra rapidement s'adapter pour gagner sa place et porter la réserve ligérienne. Le prometteur attaquant s'est engagé pour les trois prochaines saisons en signant son premier contrat professionnel.

Quel bilan pour les jeunes recrutés par Kilmer ?

Kilmer Sports accorde une importance primordiale à la post-formation au cœur de sa stratégie de recrutement. Ce sont Guillaume Leleu et Pedro Ferreirinha qui sont chargés de dénicher ces profils à fort potentiel, capables de venir renforcer l’équipe première à moyen terme.

Première recrue de cette filière, Lassana Traoré a malheureusement vu ses débuts gâchés par des blessures récurrentes. Néanmoins, son potentiel et le manque de concurrence à son poste chez les jeunes pourraient rapidement lui ouvrir les portes du groupe professionnel. La trajectoire a également été sinueuse pour Strahinja Stojkovic, freiné par une adaptation délicate au football français. S'il est monté en puissance au fil des mois, son rendement reste pour le moment en deçà de l’investissement financier consenti.

De son côté, l’attaquant Paalberg n’a pas pu disputer la moindre minute en raison d'une gêne physique persistante à son arrivée. La direction technique croit pourtant beaucoup en lui, au point de le considérer comme la troisième option idéale à la pointe de l’attaque en cas de départ de N’Guessan. Enfin, la plus grande satisfaction de cette politique mène à Adam Ballal. Le milieu de terrain marocain a fait preuve d'un sérieux irréprochable avec la réserve, ce qui lui a valu d'intégrer les entraînements des pros en fin de saison et de s'offrir une première apparition sur le banc face à Rodez.

Le premier bilan de la post-formation s'avère donc contrasté. Cette stratégie globale pourrait néanmoins s'avérer payante à l'avenir en diversifiant les profils et en apportant des qualités athlétiques ou techniques qui font parfois défaut à l'académie stéphanoise.