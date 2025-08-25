Leader de Ligue 2 après son succès à Boulogne, l’AS Saint-Étienne aborde une semaine charnière. Entre la réception de Grenoble et une fin de mercato animée, les Verts auront fort à faire.

Portés par deux victoires consécutives face à Rodez (4-0) et Boulogne (0-1), les Stéphanois confirment leur excellent début de saison. Avec 7 points pris en trois matchs, l’ASSE pointe en tête de la Ligue 2 au goal-average. De quoi nourrir l’enthousiasme avant la réception du voisin grenoblois au stade Geoffroy-Guichard, samedi soir. Une opposition régionale qui s’annonce bouillant face à un GF38 en difficulté.

Mais l’actualité ne se limite pas au terrain. La dernière semaine du mercato pourrait bouleverser l’effectif d’Eirik Horneland. Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Yvann Maçon, Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili sont tous concernés par des rumeurs de départ. Des mouvements qui conditionneront peut-être de nouvelles arrivées.

La semaine de l'ASSE

Voici le programme complet de la semaine des Verts :

Lundi 25 août

Soins

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 26 août

Entraînement des pros ouvert au public à l'Étrat (9h30) et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h)

ASSE.TV : Inside Match Week - épisode 7

Mercredi 27 août

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h)

Jeudi 28 août

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #ASSEGF38 (Ligue 2 BKT)

Vendredi 29 août

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos

Le groupe pour #ASSEGF38

Samedi 30 août

U17 National (Journée 2) : ASSE - Valence au stade Georges-Bereta (15h)

ASSE - Montpellier, cinquième match de préparation des Verts au stade Salif-Keita (entrée gratuite, 15h)

Ligue 2 BKT (Journée 4) : ASSE - Grenoble au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 31 août

Entraînement des pros à huis clos à l'Étrat

U19 National (Journée 2) : Colomiers - ASSE au Complexe sportif Capitany (11h)

National 3 (Journée 2) : ASSE - Vierzon au stade Aimé-Jacquet (15h)