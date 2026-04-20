Après une gifle reçue à Bastia, l'AS Saint-Étienne (ASSE) aborde l'une des semaines les plus décisives de sa saison 2024-2025. Les Verts reçoivent samedi le leader troyen dans un choc au sommet de la Ligue 2 BKT, pendant que les Vertes enchaînent deux déplacements, d'abord à Paris puis à Montpellier. Une semaine à ne pas rater.

ASSE – Troyes : le choc au sommet de Ligue 2 BKT qui peut tout changer

C'est le rendez-vous que tout le peuple vert attend. Samedi 25 avril à 20h, le stade Geoffroy-Guichard accueille le leader troyen pour la 32e journée de Ligue 2 BKT. Un match au sommet, un vrai test de vérité pour des Verts qui voudront confirmer leurs ambitions dans la course à la montée. L'atmosphère promet d'être électrique dans un Chaudron qui n'attend que ça pour s'embraser.

La semaine de préparation sera intense mais encadrée. Les pros masculins s'entraîneront à huis clos du mardi au vendredi, avec une conférence de presse prévue jeudi avant le match contre Troyes. Un rendez-vous médiatique important pour prendre la température dans le vestiaire stéphanois avant ce duel au sommet.

Les Vertes face au PSG et Montpellier : une semaine de feu en Arkema Première Ligue

Les féminines de l'ASSE ne sont pas en reste. Mercredi 22 avril à 16h30, elles se déplaceront au Campus PSG pour la 20e journée de l'Arkema Première Ligue. Un déplacement chez le cador du championnat féminin français, avant d'enchaîner dès samedi 25 avril à 21h sur la pelouse de Montpellier HSC au stade Mama Ouattara.

Deux matchs en trois jours, deux déplacements exigeants : les Vertes auront fort à faire. Leurs entraînements de lundi, mardi et vendredi au stade Salif-Keita seront ouverts au public, une belle occasion pour les supporters stéphanois de venir soutenir les joueuses avant ces échéances capitales.

Progamme de la semaine

Lundi 20 avril

Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Mardi 21 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Mercredi 22 avril

Arkema PL (Journée 20) : Paris SG - ASSE au Campus PSG (16h30)

Entraînement des pros masculins à huis clos

Jeudi 23 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos

Conférence de presse avant #ASSEESTAC

Vendredi 24 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Samedi 25 avril

National 3 (Journée 23) : Hauts-Lyonnais - ASSE au stade Thomas Granjon (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 32) : ASSE - Troyes au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Arkema PL (Journée 21) : Montpellier HSC - ASSE au stade Mama Ouattara (21h)

Dimanche 26 avril

Soins et entraînement des pros masculins à huis clos

Source : ASSE