Entraînements ouverts, dédicaces des nouvelles recrues et surtout un déplacement clé à Dunkerque samedi soir : voici tout le programme de la semaine du côté de l'ASSE.

Après la belle victoire face à Montpellier, place à une nouvelle semaine chargée pour les Verts, entre préparation du prochain match de championnat et animations proposées aux supporters.

Ce lundi, les pros masculins et féminines profitent de soins à huis clos. Dès mardi, la reprise de l'entraînement s'organise avec un groupe masculin à huis clos, tandis que les féminines s'entraînent à Léon-Nautin (10h), ouvert au public.

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Les nouvelles recrues à la rencontre des supporters

Rendez-vous à ne pas manquer ce mercredi : une séance de dédicaces des néo-Verts se tiendra à la Boutique des Verts, de 15h30 à 16h30. Les pros féminines s'entraîneront de leur côté à Salif-Keita (10h), ouvert au public, pendant que le groupe masculin travaille à huis clos.

Jeudi : Conférence de presse

Jeudi marquera un temps fort avant le déplacement en Ligue 2 : le groupe masculin s'entraînera ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h30), tandis que la conférence de presse d'avant-match face à Dunkerque sera à suivre sur ASSE.fr, avec compte rendu et replay disponibles.

ASSE : dernière ligne droite à huis clos

Les deux groupes professionnels, masculin et féminin, s'entraîneront à huis clos ce vendredi, dans le cadre habituel de la préparation finale avant un rendez-vous officiel.

Dunkerque pour les pros, l'Aimé-Jacquet pour les U19

Grosse journée samedi avec deux rencontres au programme. Les U19 National reçoivent Bastia Borgo au stade Aimé-Jacquet (19h30), pendant que les pros masculins se déplacent à Dunkerque pour la 6e journée de Ligue 2, au stade Marcel-Tribut (20h). Le match sera à suivre en live texte sur ASSE.fr, avec réaction du coach et album photo à la clé.

Dimanche s'annonce copieux avec pas moins de trois rencontres. Le Challenge Espoirs oppose l'ASSE à Reims à huis clos (13h), tandis que l'équipe de Seconde Ligue affronte Le Mans au stade Salif-Keita (15h), un match ouvert au public avec billetterie disponible. Enfin, les U17 National se déplacent à Villefranche (15h) pour la 4e journée de leur championnat.

Agenda de la semaine - ASSE

Lundi 7 septembre

Soins des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mardi 8 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h, Léon-Nautin)

Mercredi 9 septembre

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public (10h, Salif-Keita)

Jeudi 10 septembre

Entraînement des pros masculins ouvert au public (10h30, Centre sportif Robert-Herbin) et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #USLDASSE (Ligue 2 BKT)

Vendredi 11 septembre

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Samedi 12 septembre

U19 National (Journée 4) : ASSE - Bastia Borgo au stade Aimé-Jacquet (19h30)

Ligue 2 BKT (Journée 6) : Dunkerque - ASSE au stade Marcel-Tribut (20h)

Dimanche 13 septembre

Challenge Espoirs (Journée 1) : ASSE - Reims à huis clos (13h)

Seconde Ligue (Journée 2) : ASSE - Le Mans au stade Salif-Keita (15h)

U17 National (Journée 4) : Villefranche - ASSE au stade Pierre-Montmartin (15h)