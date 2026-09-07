Démissionnaire après la Coupe du monde 2026, Carlos Queiroz reste finalement à la tête du Ghana. Un retournement de situation profitable à Augustine Boakye (ASSE) en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2027 ?

C’est un sacré retournement de situation à la tête des Black Stars. Quelques semaines après avoir quitté son poste de sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz va finalement poursuivre son aventure à la tête de la sélection ghanéenne. Une décision qui concerne directement Augustine Boakye, auteur d'un bon début de saison à l'ASSE (un but, deux passes décisives en quatre matches).

Boakye et le Ghana visent la CAN 2027

Nommé à la mi-avril avec pour objectif de conduire le Ghana à la Coupe du monde 2026, Carlos Queiroz avait présenté sa démission après l’élimination des Black Stars en seizièmes de finale, face à la Colombie (0-1). Une sortie prématurée pour une sélection qui n’a inscrit que deux buts durant la compétition. Pourtant, la Fédération ghanéenne a annoncé jeudi 3 septembre le retour du technicien de 73 ans. "La GFA estime que la vaste expérience internationale de Queiroz, son expertise technique et sa connaissance des Black Stars le placent en excellente position pour mener l'équipe dans ce nouveau chapitre", a expliqué la Fédération pour justifier ce choix.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

🚨 Carlos Queiroz reappointed to lead #BlackStars 👊🏾 ✍🏾 @ghanafaofficial has reached an agreement with Queiroz for a new coaching mandate as Head Coach of the Black Stars, commencing with the upcoming international window. 🔗 more on: https://t.co/IpPjjkP1uG pic.twitter.com/xadpMQ8qcB — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) September 2, 2026

Cette continuité pourrait avoir son importance pour Augustine Boakye. L’attaquant stéphanois, international ghanéen, va évoluer dans un environnement qu’il connaît déjà sous Queiroz. Une stabilité qui pourrait lui permettre de poursuivre son intégration au sein des Black Stars et de prétendre à davantage de temps de jeu lors des prochaines échéances internationales. Et ce bien qu'il n'ait pas disputé la moindre minute lors du dernier Mondial au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

La première mission du sélectionneur sera justement de qualifier le Ghana pour la CAN 2027, prévue du 19 juin au 18 juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les Black Stars n’avaient pas réussi à se qualifier pour l’édition 2025 et défieront en qualifications la Côte d'Ivoire, la Gambie et la Somalie.

Boakye aura donc une carte à jouer pour s’installer durablement dans le groupe. Reste désormais à savoir si Queiroz continuera à miser sur le Stéphanois. Avec les absences supplémentaires lors des rendez-vous internationaux que ces convocations auront.