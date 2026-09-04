Le mercato a laissé des traces du côté de Dunkerque. À quelques jours de recevoir l’ASSE au stade Marcel-Tribut, le club nordiste doit composer avec plusieurs départs qui touchent directement son secteur offensif. Albert Sanchez n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement après une fin de marché particulièrement agitée.

L’USL Dunkerque avait pourtant retrouvé une certaine stabilité après un été déjà marqué par plusieurs changements. Le début de championnat a confirmé l’importance de certains éléments dans le projet d’Albert Sanchez. Marco Decherf, 19 ans, avait notamment participé aux quatre premières journées de Ligue 2. Le jeune milieu avait inscrit un but et délivré deux passes décisives sur cette période. Thomas Robinet occupait, lui, une place centrale dans l’attaque maritime après une saison 2025-2026 conclue avec 15 buts en championnat. Deux profils qui ne seront plus là lorsque Saint-Étienne se déplacera dans le Nord.

ASSE - USLD : Thomas Robinet quitte Dunkerque

Le premier coup est intervenu dans les dernières heures du mercato français. Thomas Robinet a quitté Dunkerque pour rejoindre le FC Nantes. Selon L’Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 1,5 million d’euros. L’attaquant de 30 ans sortait d’une saison à 15 buts en Ligue 2 et avait débuté les quatre premières rencontres de cet exercice.

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Son départ a été difficile à accepter pour Albert Sanchez. Interrogé par La Voix du Nord, l’entraîneur dunkerquois n’a pas cherché à masquer sa déception : "Thomas Robinet est une grande perte. La fin de mercato a été terrible pour nous. (...) Pour l'équipe, pour les supporters, ce n'est pas un bon message. Notre meilleur attaquant n'est pas remplacé."

Le constat est d’autant plus lourd que Robinet n’est pas le seul élément offensif sur le départ. Une autre opération a encore affaibli l'USLD après la fermeture du marché français.

Dunkerque perd aussi Marco Decherf

Marco Decherf doit rejoindre le KV Malines, en première division belge. L’opération est annoncée autour d’un million d’euros, bonus compris. La Belgique ayant conservé son marché ouvert après la fermeture française, Dunkerque pouvait encore céder un joueur à un club belge.

Ce départ touche un joueur qui commençait à prendre une nouvelle dimension. Formé à l’USLD depuis l’âge de 12 ans, Decherf avait signé son premier contrat professionnel en juin dernier jusqu’en 2029. Le club nordiste présentait alors son jeune milieu comme l’un des symboles de son travail de formation.

Son début de saison avait rapidement confirmé sa progression. Decherf compte quatre apparitions, un but et deux passes décisives en Ligue 2. Il avait notamment marqué et délivré une passe lors de la victoire contre Grenoble (4-2), avant d’offrir une nouvelle passe décisive contre Reims. Son activité avait également profité à Egor Prutsev, l’une des recrues estivales de Dunkerque.

L’ASSE retrouvera un USLD affaibli offensivement

Des mouvements qui ne sont pas une bonne nouvelle pour Dunkerque. Après quatre journées, l’équipe d’Albert Sanchez cherche encore son rythme. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 à Nancy, dans une rencontre marquée par l’expulsion rapide du gardien Maxence Prévot. Robinet et Decherf étaient tous les deux titulaires à Marcel-Picot.

Le technicien espagnol doit désormais reconstruire une partie de son animation sans son avant-centre de référence et sans l’un des jeunes joueurs les plus productifs de son début de saison. Le calendrier ne lui offre pas beaucoup de temps. Après son déplacement du week-end, l’ASSE se rendra à Marcel-Tribut le samedi 12 septembre.

Pour les Verts, c'est une donnée à prendre en compte. L’ASSE a elle aussi connu une fin de mercato mouvementée, notamment avec le départ en prêt de Lucas Stassin. Saint-Étienne conserve néanmoins davantage de solutions offensives à disposition de Ian Cathro. Dunkerque se trouve dans une situation différente : Albert Sanchez vient de perdre deux joueurs qui ont porté l'attaque dunkerquoise depuis le début du championnat.