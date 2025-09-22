Entre Ligue 2, Arkema Première Ligue et championnats nationaux, l’AS Saint-Étienne vit une semaine rythmée par les matchs et les entraînements. Découvrez le programme de l'ASSE.

Du 22 au 28 septembre, les différentes équipes de l’ASSE seront sur tous les fronts. Les hommes d'Eirik Horneland enchaîneront deux rencontres décisives en Ligue 2 BKT, face à Amiens puis Guingamp. Côté féminin, les Vertes affronteront le Paris FC en D1 Arkema. Une semaine également animée pour les jeunes, avec notamment un duel entre les U19 et l’OM.

À cela s’ajoutent plusieurs séances d'entraînement ouvertes au public, des conférences de presse, des contenus exclusifs sur ASSE.TV et les habituelles visites guidées du stade Geoffroy-Guichard.

En résumé, une semaine intense attend le Peuple Vert, entre terrain, coulisses et moments de partage. Découvrez ci-dessous le programme complet jour par jour.

Le programme de l'ASSE

Lundi 22 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Conférence de presse avant Amiens-ASSE (Ligue 2 BKT)

Mardi 23 septembre

Entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Ligue 2 BKT (Journée 7) : Amiens - ASSE au stade de la Licorne (20h30)

Mercredi 24 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Jeudi 25 septembre

Soins pour les pros et entraînement des pros féminines à huis clos.

ASSE : Le groupe retenu pour #PFCASSE (Arkema Première Ligue)

Vendredi 26 septembre

Entraînement des pros à huis clos

Conférence de presse avant ASSE-Guingamp (Ligue 2 BKT)

Arkema Première Ligue (Journée 3) : Paris FC - ASSE au stade Charléty (21h)

Samedi 27 septembre

U19 National (Journée 6) : ASSE - Marseille au stade Salif-Keita

Ligue 2 BKT (Journée 8) : ASSE - Guingamp au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 28 septembre

Entraînement des pros à huis clos à l'Étrat.

U17 National (Journée 6) : Monaco - AS Sain-Etienne au stade Prince Héréditaire Jacques (11h)

Source : asse.fr