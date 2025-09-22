Présent samedi soir à Geoffroy-Guichard pour assister à la victoire des Verts face à Reims (3-2), Roland Romeyer n’avait plus rien d’un dirigeant. À 80 ans, l’ancien co-propriétaire de l’AS Saint-Étienne se fond désormais dans la foule des supporters. Kilmer a décidé de prendre des décisions fortes. Ainsi, il a éloigné l'ancien président des Verts.

Costume bleu marine, chemise blanche et regards complices avec d’anciens proches : Roland Romeyer a attiré quelques curieux samedi soir, mais il n’était là qu’en spectateur. Celui qui a dirigé l’ASSE pendant près de vingt ans, aux côtés de Bernard Caïazzo, n’a plus de rôle officiel depuis la vente du club à Kilmer Sports Ventures (KSV). Cette vente a eu lieu le 3 juin 2024.

À l’époque, Romeyer avait tout de même conservé deux strapontins symboliques : la présidence du musée des Verts et celle de l’association caritative ASSE Cœur-Vert, créée en 2011. Deux postes honorifiques lui permettaient de rester visible dans son club de toujours.

Une mise à l’écart progressive

Ces derniers mois, pourtant, comme le rappelle L'Equipe, les signaux d’un éloignement se sont multipliés. Dès mars dernier, Romeyer avait dû renoncer à participer au dîner annuel d’ASSE Cœur-Vert. C'était un grand rendez-vous associatif réunissant les équipes masculine et féminine. Les nouveaux dirigeants connaissaient déjà les retours des ateliers “ELLES”, organisés avec l’association Her Game Too, visant à sensibiliser le club aux problématiques de sexisme dans le football.

Peu à peu, l’ancien dirigeant a vu ses marges de manœuvre se réduire, jusqu’à ne plus apparaître qu’occasionnellement aux événements liés au club.

Romeyer : Des plaintes qui changent la donne

La décision définitive est intervenue fin août. L'Equipe révèle que KSV a informé Roland Romeyer de la fin de ses mandats honorifiques. Officiellement, ce retrait est lié à son actualité judiciaire. En effet, deux salariées du club ont déposé plainte fin juin avec constitution de partie civile. Elles accusent l’ancien dirigeant d’avoir instauré un climat sexiste, marqué par des gestes et propos déplacés.

Ces plaintes ont conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire « sous le chef de harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité », comme l’a confirmé la procureure de Saint-Étienne, Anne Gaches, au Progrès. Roland Romeyer, présumé innocent, se retrouve donc écarté de toute fonction de représentation.

La fin d’une ère

Désormais privé de ses postes, de sa voiture de fonction et même de ses places attitrées dans le Chaudron, Romeyer n’a assisté au match face à Reims que grâce à l’invitation d’un sponsor. Son dernier lien avec l’ASSE se limite à quelques parts sociales.

Une assemblée générale extraordinaire d’ASSE Cœur-Vert doit se tenir en octobre pour élire un nouveau président. Le poste reviendra obligatoirement à un membre du conseil d’administration de la SASP ASSE. Tout indique qu’il ne s’agira pas d’un représentant de l’ancienne ère Romeyer. Après vingt ans de présence, l’ancien patron des Verts n’est plus qu’un simple spectateur. Une page se tourne, dans des circonstances lourdes qui marquent la fin d’une époque à Geoffroy-Guichard.