L'ASSE se remet au travail cette semaine avec un voyage dans les Hauts-De-France samedi soir. Les Verts qui ont battu Rodez 4-0 ce week-end devront confirmer ce large succès face à Boulogne-Sur-Mer lors de la 3ème journée de Ligue 2. Voici le programme de la semaine des Verts.

Pour son retour très attendu à Geoffroy-Guichard après trois mois d’absence, l’AS Saint-Étienne n’a pas manqué son rendez-vous. Les Verts se sont imposés avec éclat face à Rodez (4-0), signant une première victoire à domicile qui lance parfaitement leur saison. Après le nul riche en buts concédé à Laval lors de la première journée, les Stéphanois voulaient marquer les esprits devant leurs supporters. Mission accomplie avec brio.

Très actif dès l’entame, Joshua Duffus a ouvert le score d’un lob inspiré à la 27ᵉ minute, débloquant la partie et inscrivant son premier but en Vert. Malgré plusieurs occasions manquées pour accentuer leur avance, les hommes d’Eirik Horneland ont su rester solides défensivement pour atteindre la pause avec un court avantage (1-0).

Au retour des vestiaires, l’ASSE a accéléré et déroulé. Mahmoud Jaber (47ᵉ), Irvin Cardona (56ᵉ) puis Zuriko Davitashvili (78ᵉ) ont tour à tour fait trembler les filets, transformant cette victoire en véritable démonstration. Portés par un Chaudron bouillant, les Verts ont allié maîtrise, efficacité et intensité pour livrer un match référence, qui leur offre la première place de la Ligue 2 après deux journées.

Désormais, les Verts doivent confirmer leur nouveau statut de leader. Il faudra pour cela bien se préparer pour pouvoir enchaîner ce week-end face à Boulogne-Sur-Mer

Le programme de la semaine de l'ASSE

Lundi 18 août

Soins

Entraînement des pros féminines à huis clos au stade Salif-Keita

ASSE.fr : Les photos de la séance d'entraînement

Mardi 19 août

Entraînement des pros ouvert au public à l'Étrat (9h30) et entraînement des pros féminines à huis clos

ASSE.fr : Les photos des séances d'entraînement

ASSE.TV : Inside Match Week - épisode 6

Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard possible à 11h, 14h15 et 15h30.

Mercredi 20 août

Entraînement des pros à huis clos

ASSE.fr : Les photos de la séance d'entraînement

ASSE - Dijon, troisième match de préparation des Verts au stade Salif-Keita (17h, entrée gratuite)

ASSE.fr : Le compte-rendu et la réaction du coach

Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard possible à 11h, 14h15 et 15h30.



Jeudi 21 août

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos au stade Salif-Keita

Conférence de presse avant #USBCOASSE (Ligue 2 BKT)

ASSE.fr : Les photos des séances d'entraînement et le compte-rendu de la conférence de presse

ASSE.TV : Le replay de la conférence de presse

Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard possible à 11h, 14h15 et 15h30.

Vendredi 22 août

Entraînement des pros à huis clos

ASSE.fr : Le groupe pour #USBCOASSE

Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard possible à 11h, 14h15 et 15h30.



Samedi 23 août

U17 National (Journée 1) : Nice - ASSE au stade de la Plaine du Var (11h)

ASSE.fr : Le compte-rendu et la réaction du coach

Thonon - ASSE, quatrième match de préparation des Verts au stade Joseph-Moynat (17h)

ASSE.fr : Le compte-rendu et la réaction du coach

Ligue 2 BKT (Journée 3) : Boulogne - ASSE au stade de la Libération (20h)

ASSE.fr : Le match en live, le compte-rendu, la réaction du coach et l'album de la rencontre

Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard possible à 15h30.



Dimanche 24 août

Entraînement des pros à huis clos à l'Étrat

U19 National (Journée 1) : ASSE - Nice au stade Georges-Bereta (11h)

ASSE.fr : Le compte-rendu et la réaction du coach

National 3 (Journée 1) : ASSE - Cosne au stade Aimé-Jacquet (15h)

ASSE.fr : Le compte-rendu et la réaction du coach