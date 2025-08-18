L’arrivée de Joshua Duffus à l’AS Saint-Étienne marque un tournant historique. Le jeune avant-centre devient le premier joueur jamaïcain à porter le maillot vert. Cette signature illustre l’ouverture croissante du club au marché international, impulsée depuis l’arrivée de Kilmer Sports.

Depuis un an, l’ASSE accélère son recrutement au-delà des frontières hexagonales. Le mercato de cet été en est une nouvelle preuve, avec l’arrivée officielle de Joshua Duffus. Né en Angleterre, l’attaquant de 20 ans possède également la nationalité jamaïcaine. C'est ce qui a permis au club de "contourner" la limite des joueurs extra-communautaires en Ligue 2, grâce aux accords de Samoa. Après quelques démarches administratives, le dossier est désormais bouclé, permettant à Duffus d’intégrer pleinement l’effectif stéphanois.

Les Français encore majoritaires… mais moins nombreux

En 2023-2024, l’ASSE comptait 33 joueurs possédant la nationalité française sur un effectif de 39 joueurs passés durant la saison. En 2024-2025 (année qui marque l'arrivée de Kilmer Sports) ils sont encore 30 sur 39, preuve d’une légère baisse de la part tricolore. Parmi eux, plusieurs binationaux (Appiah, Nadé…) continuent d’incarner le lien historique du club avec le football hexagonal.

Un effectif où les Français restent majoritaires

En ce début de saison 2025-2026, malgré cette ouverture vers l’étranger, la base reste française. Sur les 24 joueurs recensés, 11 possèdent la nationalité française, parmi lesquels s’ajoutent quelques binationaux ( Appiah, Nadé, Batubinsika, Moueffek, Cardona, N'Guessan…). Ces profils assurent un socle de stabilité culturelle et sportive, essentiel pour encadrer les nouvelles recrues venues de tous horizons.

13 joueurs étrangers, 14 nationalités représentées

Si la colonne vertébrale demeure française, le vestiaire de l’ASSE affiche une diversité impressionnante : 13 joueurs étrangers (ne possédant pas la nationalité française) représentant 15 nationalités différentes (dû à des noubles nationalités). De la Géorgie (Zuriko Davitashvili) à la Nouvelle-Zélande (Ben Old), en passant par le Ghana (Annan, Boakye) ou encore Israël (Mahmoud Jaber), les Verts rassemblent des talents venus de quatre continents.

Une ouverture mondiale : répartition par continents

Europe : 8 nationalités (France, Portugal, Belgique, Serbie, Malte, Israël, Géorgie, Angleterre)

Afrique : 6 nationalités (Ghana, Côte d’Ivoire, RD Congo, Maroc, Sénégal, Guinée-Bissau)

Amérique : 1 nationalité (Jamaïque)

Océanie : 1 nationalité (Nouvelle-Zélande)

Cette diversité n’est pas un hasard : elle découle d’une stratégie affirmée de Kilmer Sports, visant à élargir le réseau de recrutement et à exploiter des marchés émergents. La signature de Duffus, première incursion en Jamaïque, pourrait ouvrir la porte à d’autres talents caribéens.

En officialisant l’arrivée de Joshua Duffus, l’ASSE ne signe pas seulement un attaquant prometteur. Le club franchit un nouveau cap dans son processus d’internationalisation, sans perdre son identité française. Un équilibre subtil qui pourrait bien être l’une des clés de ses ambitions sportives dans les saisons à venir.