Plongé dans une crise sportive profonde, l’Amiens SC vit une période noire en Ligue 2. Entre résultats catastrophiques et tensions grandissantes, le club picard fait désormais face à un fait grave : l’agression d’un joueur après la défaite contre Pau.

Amiens n’y arrive plus. Battus 1-0 à domicile par Pau, les Picards ont enchaîné un huitième match consécutif sans victoire. Une spirale négative qui les plonge à la 19e place du classement avec 24 points. Soit un de moins que Laval, premier barragiste. La situation est critique. D’autant que la discipline laisse aussi à désirer. Trois cartons rouges sur les cinq derniers matchs illustrent une équipe à cran, sous pression. Le climat s’alourdit semaine après semaine. Et ce samedi, un cap a été franchi...

Amiens SC : un climat explosif autour du club

La défaite face à Pau a laissé des traces. Bien au-delà du terrain. À la sortie du stade, un joueur amiénois a été pris à partie et agressé. Un incident grave qui témoigne de la tension extrême autour du club. La direction n’a pas tardé à réagir via un communiqué officiel.

Le club a fermement condamné les faits, rappelant que la passion ne peut justifier de tels débordements. Dans ce contexte déjà très fragile, cet épisode vient ternir encore davantage l’image d’un groupe en difficulté. Les supporters, frustrés par les résultats, semblent avoir franchi une ligne rouge.

L’Amiens SC a tenu à protéger son joueur, dont l’identité n’a pas été révélée. Mais surtout, le club veut éviter toute banalisation de ce type d’actes. La situation sportive ne peut excuser la violence. Le message est clair.

Un appel à l’unité pour survivre

Dans son communiqué, le club a insisté sur les valeurs fondamentales du football. Et surtout sur la nécessité de rester uni dans cette période délicate. Voici un extrait du communiqué publié par l’Amiens SC :

"Le club condamne avec la plus grande fermeté les faits survenus à la sortie du stade, au cours desquels l’un de ses joueurs a été pris à partie.

Le club tient à rappeler que rien ne saurait justifier qu’un joueur, un membre du staff ou plus largement tout acteur du club soit visé de cette manière. Si la passion peut susciter déception, frustration ou incompréhension, elle ne doit en aucun cas conduire à des comportements inacceptables.

L’Amiens SC apporte tout son soutien à son joueur ainsi qu’à ses proches. Le club sera toujours aux côtés de celles et ceux qui défendent ses couleurs et refuse que de telles situations puissent se banaliser.

Le football doit rester un espace d’émotion et de respect. L’attachement à un club ne peut s’exprimer que dans le respect des personnes, de leur intégrité et des valeurs qui fondent notre institution.

À l’approche des dernières échéances, l’Amiens SC a besoin de rester uni et mobilisé. C’est ensemble, dans le respect, la solidarité et le soutien, que le club pourra faire face et porter haut ses couleurs."

Un message fort. Et nécessaire. Car la fin de saison s’annonce sous haute tension. Amiens joue sa survie en Ligue 2. Et devra le faire dans un climat apaisé s’il veut espérer se maintenir.