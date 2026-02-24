ASSE montée Ligue 1 : après la 24e journée, les probabilités confirment le retour des Verts dans la peau d’un candidat crédible au titre et à la montée directe.

La victoire face à Laval, combinée aux résultats du week-end, a encore renforcé la position de l’AS Saint-Étienne (ASSE) dans les projections statistiques. Les nouvelles simulations publiées après la 24e journée placent désormais les Verts à 29 % de chances d’être sacrés champions. Plus significatif encore : l’ASSE dispose de 52 % de probabilités de terminer dans les deux premiers.

Saint-Étienne a désormais plus d’une chance sur deux de retrouver directement la Ligue 1.

ASSE montée Ligue 1 : les probabilités s’installent au vert

Dans le détail, les projections donnent :

Champion : 29 %

Dans les deux premiers : 52 %

Dans les trois premiers : 70 %

Dans les quatre premiers : 82 %

Dans les cinq premiers : 90 %

Dans la course au titre, Troyes reste légèrement devant avec 41 % de chances de sacre. Derrière, l’ASSE (29 %) devance Reims (11 %), le Red Star (9 %) et Le Mans (5 %).

Pour la montée directe, Troyes est projeté à 66 %, Saint-Étienne suit à 52 %, puis Reims (29 %) et le Red Star (24 %).

La dynamique est claire : les Verts ne sont plus des outsiders. Ils font désormais partie des deux grands favoris pour la montée.

Combien de points pour envoyer l’ASSE en Ligue 1 ?

Les nouvelles simulations précisent également les seuils à atteindre. Pour être certain d’être champion, il faudrait 71 points. Le titre devient mathématiquement possible à partir de 55 points. Le scénario le plus probable situe toutefois le futur champion autour de 63 points.

Pour une place dans les deux premiers, la certitude serait atteinte à 67 points. Une montée directe reste possible dès 52 points. Le total le plus probable pour le deuxième est estimé à 60 points.

Actuellement à 43 points, l’ASSE sait donc ce qu’il lui reste à faire : viser la barre des 60 unités pour se placer dans la zone la plus probable de montée. A 10 journées de la fin du championnat, 30 points sont en jeu.

Une Ligue 2 toujours imprévisible

Autre donnée intéressante : pour éviter toute frayeur en bas de tableau, 43 points assureraient mathématiquement le maintien. Celui-ci devient possible dès 28 points. Le total le plus probable du 15e devrait se situer autour de 35 points.

Preuve que les écarts restent serrés dans cette Ligue 2 particulièrement homogène. Les tendances peuvent basculer rapidement.

Aujourd’hui, les chiffres donnent 52 % de chances de montée directe à l’ASSE. Une majorité. Mais fragile. Un enchaînement positif pourrait faire grimper la courbe au-delà des 60 %. À l’inverse, un faux pas relancerait totalement la concurrence.

Le sprint final est lancé. Les probabilités sont favorables. À Philippe Montanier et à ses joueurs de transformer ces 52 % en réalité.

Source : Simulations statistiques après la 24e journée