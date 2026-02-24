À la sortie de la troisième victoire de rang de l'ASSE face à Laval (1-0), plusieurs joueurs — dont Zuriko Davitashvili — ont fait part d’un sentiment de fatigue collective autour de la demi-heure de jeu. Une baisse de régime déjà observée au retour des vestiaires à Guingamp et qui peut interroger, alors qu’il reste 10 matchs de phase régulière, avant d’éventuels play-offs et barrages. Philippe Montanier pourrait alors avoir comme solution de se tourner vers la profondeur — relative — de son effectif.

Six. C’est le nombre de joueurs qui ont disputé l’intégralité du temps de jeu de l’ASSE depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur son banc (soit 270 minutes) : Gautier Larsonneur, Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Mickaël Nadé, Ben Old et Augustine Boakye.

Les six soldats de Philippe Montanier à l'ASSE

Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Igor Miladinovic ont eux aussi été titularisés lors des trois premiers matchs coachés par Philippe Montanier. Le nouveau coach des Verts semble déjà avoir identifié une équipe type et prône la stabilité : neuf joueurs titulaires lors des trois matchs, avec des résultats sportifs probants, ce qui ne devrait pas le pousser à de grands changements dans les semaines à venir, hormis pépins physiques ou suspensions (Florian Tardieu est sous la menace).

Au milieu de terrain, Abdoulaye Kanté, arrivé en manque de rythme dans le Forez, est entré en jeu en deuxième mi-temps face à Montpellier avant de s’installer dans l’entrejeu lors des deux rencontres suivantes. Ses performances devraient lui permettre de s’y imposer durablement. Au contraire, Aïmen Moueffek a perdu sa place de titulaire à Guingamp et ne l’a pas retrouvée samedi contre Laval, devant se contenter de seulement 10 minutes de jeu. Luan Gadegbeku a quant à lui été titulaire contre Montpellier avant de ne pas entrer en jeu à Guingamp et d’être carrément hors groupe le week-end dernier.

Offensivement, Irvin Cardona semble reprendre des couleurs après un long passage à vide. Après avoir débuté sur le banc lors de la première de Philippe Montanier, l’attaquant franco-maltais a retrouvé une place de titulaire grâce à un changement de schéma de jeu face à Guingamp et Laval. La situation est plus compliquée pour Joshua Duffus, qui doit se contenter d’entrées en fin de rencontre : 19 minutes de jeu contre Montpellier, 12 à Guingamp, 23 face à Laval. Les louanges répétées du coach stéphanois à l’adresse de Lucas Stassin ne devraient laisser que peu d’espoir au jeune attaquant anglais de retrouver un rôle de titulaire, à moins d’un nouveau changement tactique.

Ebenezer Annan, le grand perdant de la phase retour

Le plus grand perdant semble néanmoins être Ebenezer Annan. L’arrière gauche, de retour de blessure face à Clermont le 17 janvier, a d’abord vu Eirik Horneland lui préférer Ben Old, avant que son successeur ne continue dans cette voie. Résultat ? Annan est entré à la 89e minute de jeu samedi contre Laval. Sa première et seule minute de jeu depuis le 6 décembre à Dunkerque.

En trois rencontres, Philippe Montanier a utilisé seulement 18 joueurs, dont trois de façon anecdotique : El Jamali (une minute contre Montpellier), N’Guessan (cinq minutes à Guingamp) et Annan (une minute contre Laval).

15 joueurs en trois rencontres, dont neuf titulaires systématiques, au-delà des 200 minutes de jeu. Le manque de turnover et de remplacements plus précoces dans les matchs pourrait être l’un des facteurs explicatifs de cette fatigue collective ressentie contre Laval. Les retours de blessure (Tardieu) et les remises en forme (Soumahoro) pourraient l’aider dans cette voie, si tant est que ce soit son souhait.