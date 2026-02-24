Les anciens Verts se sont illustrés ce week-end un peu partout en Europe et dans le monde. Entre doublés, passes décisives et un carton rouge, tour d’horizon des performances de nos anciens protégés.

Mahdi Camara a signé la performance du week-end des anciens Verts. Le milieu rennais s’est offert un doublé lors de la victoire 3-0 à Auxerre, trouvant le chemin des filets aux 20e et 45e minutes. Une prestation complète, ponctuée d’un avertissement en fin de match.

Autre ancien vert à s’illustrer : Harold Moukoudi. Le solide axial de l’AEK Athènes a ouvert le score dès la 5e minute lors du large succès 4-0 contre Levadiakos.

En National, Jordan Morel a participé à la démonstration d’Orléans (3-0 à Bourg-en-Bresse) en inscrivant le troisième but à la 86e minute. Charles Abi a lui aussi marqué avec Valenciennes (1-1 face au Paris 13 Atletico), trouvant la faille à la 34e minute. Samy Baghdadi (Sochaux) a marqué en fin de match lors du succès 3-1 à Caen, tout comme Loïs Diony, buteur dans le temps additionnel (90+3) avec Manisaspor.

À l’étranger, Valentin Vada a inscrit un but avec Damac malgré la défaite 3-1 contre Al Shabab. Lamine Ghezali a marqué en Coupe avec l’AC Oulu. Hernani a offert la victoire à Monza (1-0) en marquant à la 49e minute. Denis Bouanga a encore frappé avec le Los Angeles FC : but à la 73e minute et passe décisive sur le troisième but lors du succès 3-0 contre l’Inter Miami. Une prestation solide, malgré un avertissement en fin de rencontre. Oan Djorkaeff a également marqué en Serie D italienne avec Sanremese, tandis que Cheikh Fall a trouvé le chemin des filets avec Pau dans le spectaculaire 4-3 contre Troyes.

Les anciens Verts marquent... et passent !

Mahmoud Bentayg s’est illustré avec Zamalek en délivrant une passe décisive lors du succès 2-0 contre Haras El Hodood. Kenny Rocha Santos a également été passeur lors du nul 1-1 de Rouen contre Le Puy, tandis que Cheikh Fall, déjà buteur, a également délivré une passe décisive avec Pau.

Adil Aouchiche a participé au festival offensif de Schalke (5-3 contre Magdeburg) en étant passeur sur le deuxième but.

Fofana : un rouge et d'abjectes insultes

Week-end plus compliqué pour Wesley Fofana. Le défenseur de Chelsea a été expulsé à la 72e minute lors du nul 1-1 contre Burnley après un deuxième avertissement. Un fait de jeu qui a marqué la rencontre en Premier League, mais également le joueur qui, dans la foulée, a rendu publiques des insultes racistes lancées par des supporters de son propre club. Abjecte.