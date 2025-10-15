L’ASSE a organisé une opposition interne ce mercredi à L’Étrat. Entre jeunes promus et visages familiers du centre de formation, un nouveau talent s’est distingué par sa présence inattendue.

Comme souvent depuis le début de la saison, Eirik Horneland a choisi de s’appuyer sur les jeunes issus de l’académie pour enrichir son groupe. Lors de cette opposition entre deux équipes, plusieurs habitués des séances professionnelles étaient présents : Noah Moulin, Maedine Makhloufi, Kevin Pedro, Paul Eymard et Jules Mouton.

Mais parmi eux, un joueur se faisait remarquer : un visage moins connu du grand public, mais déjà bien identifié par les suiveurs de la formation stéphanoise.

Issam Cheikh, la belle progression du centre de formation de l'ASSE

Ce joueur, c’est Issam Cheikh, attaquant né en 2006, arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Olympique de Saint-Étienne. Auteur d’une première saison convaincante chez les U19 Nationaux (13 buts), il confirme cette année avec la réserve en National 3, où il a déjà inscrit quatre réalisations.

Sa régularité, son sens du but et sa capacité à s’adapter rapidement aux exigences supérieures lui ont valu cette première convocation auprès du groupe professionnel. Un signe fort de reconnaissance pour un jeune qui progresse pas à pas.

Horneland fidèle à sa philosophie de formation

Sous les ordres du technicien norvégien, la porte du groupe pro reste toujours entrouverte pour les jeunes à fort potentiel. Cette séance, plus qu’une simple récompense, s’inscrit dans la stratégie de développement mise en place par le staff : offrir des opportunités de découverte du haut niveau, tout en maintenant une exigence constante.

Horneland ne promet pas une place immédiate dans le groupe, mais affirme sa volonté de construire l’avenir de l’ASSE autour de sa jeunesse. Une politique qui porte ses fruits et qui permet à des profils comme Issam Cheikh de se rapprocher, étape après étape, de leur rêve vert.