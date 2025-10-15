Depuis le début de saison, Geoffroy-Guichard affiche une ferveur exceptionnelle. Avec plus de 20.000 abonnés et une moyenne dépassant les 30.000 spectateurs par match, l’ASSE confirme que son public reste l’un des plus fidèles de France. Le Peuple Vert semble parti pour continuer sur sa lancée face au Mans !

À Saint-Étienne, la passion ne faiblit jamais. Malgré les montagnes russes sportives, les supporters ont répondu présents dès la reprise de la Ligue 1. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 20.000 abonnés ont renouvelé leur confiance au club, un record depuis plusieurs saisons.

Depuis août, le Chaudron a vibré face à Rodez, Grenoble, Reims et Guingamp, affichant une moyenne supérieure à 30.000 spectateurs par rencontre. Ce taux de remplissage, digne des plus grands clubs européens, traduit un véritable engouement populaire autour de l’équipe d’Eirik Horneland. Chaque match à domicile rappelle que Geoffroy-Guichard reste un lieu a part du football français. L’ASSE peut compter sur un appui unique pour réussir son opération remontée.

Un Chaudron qui attire toujours autant

Cette affluence record ne doit rien au hasard. La direction stéphanoise a l’ambition de retrouver l’élite en fin de saison et le club joue les premiers rôles en Ligue 2. Avec un mercato ambitieux et un début de saison prometteur, le résultat est saisissant : le stade est proche de se remplir à chaque rencontre, et la ferveur gagne toutes les générations.

Des supporters infatigables, même à l’extérieur

L’engouement dépasse largement les frontières du Forez. À Laval, Boulogne, Clermont et Amiens, les parcages visiteurs étaient pleins à craquer, preuve d’un soutien indéfectible, quelle que soit la distance. Les Magic Fans, Green Angels et autres groupes historiques continuent de faire rayonner les couleurs vertes sur toutes les pelouses de France. Nul doute que les supporters stéphanois envahiront le Parc Des Sports d’Annecy dans 10 jours, lors du prochain déplacement de l’ASSE.

Seule la rencontre à Montpellier s’est disputée sans la présence en nombre des Stéphanois. Le Parcage n’a pas été ouvert pour cette partie après l’interdiction de déplacement des supporters de l’ASSE.

Guichets fermés à venir pour ASSE - Le Mans ?

Ce mardi, l’ASSE annonçait avoir vendu plus de 31.000 billets pour la réception du Mans ce samedi soir pour la 10ème journée de Ligue 2. Le cap des 30.000 à une nouvelle fois été franchi pour cette rencontre et les dernières places continuent de se vendre.

Ce mercredi, seuls les quelques derniers billets en Henri Point supérieur sont disponibles. Le club continue d’ouvrir la vente dans quelques blocs de la Tribune Pierre-Faurand. Ce qui porte le total à environ 1500 places encore commercialisées pour ce week-end.