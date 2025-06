Eirik Horneland ne compte pas s'éterniser en Ligue 2. Selon l'entraineur des Verts, l'ASSE jouera sa saison dès cet été. Une préparation estivale particulièrement intense attend les joueurs.

C'était annoncé et attendu depuis plusieurs semaines. C'est désormais confirmé, l'entraîneur de l'ASSE compte bien mettre les bouchées doubles cet été. Un programme intense attend le groupe d'Eirik Horneland avec 2 stages et cinq matchs amicaux. Alors que le groupe professionnel a repris en avance les séances d'entraînement, le coach norvégien attend dès à présent ses joueurs au tournant.

Horneland ambitieux en Ligue 2

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "La reprise de ce jeudi ? Ça s'est passé très bien. Je pense que les joueurs qui sont revenus sont bien concentrés. On a aussi fait un très bon travail en salle. Je pense que l'atmosphère était bonne.

Pourquoi reprendre si tôt ? C'est difficile de descendre. C'est très difficile pour un club comme Saint-Étienne, mais maintenant, il est temps de restructurer. Il est temps de regarder devant nous. Nous devons arriver à la meilleure performance. Nous devons être au-dessus de la Ligue 2 à la fin de la saison qui arrive. C'est notre objectif et nous devons accueillir cet objectif. Nous devons vraiment vouloir le faire ensemble."

L'ASSE doit être plus professionnelle

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Nous avons fait une petite coupure, car nous voulions les joueurs de retour, nous voulions commencer à nous préparer en travaillant dur. Si nous voulons monter en Ligue 1, nous devons vraiment nous entraîner comme une équipe de la Ligue 1. Nous avons besoin d'un rythme, On a besoin d’avoir de la concentration et bon timing dans l'équipe. On a vraiment besoin de bien utiliser ces 7,5 semaines. On va faire des stages. On a 5 matchs amicaux. On a beaucoup de travail à faire et on doit le faire. La culture du travail doit être meilleure. On doit être plus professionnels que l'année dernière."

Le programme estival des Verts