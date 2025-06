Voilà bientôt trois semaines que la saison de l'ASSE s'est achevée avec à la clé une relégation en Ligue 2, un an après avoir quitté l'antichambre de l'élite du football français. Les joueurs stéphanois sont actuellement en vacances mais la reprise se profile déjà. Un programme chargé attend Eirik Horneland et ses hommes cet été. Un match amical a été dévoilé.

Huit semaines de préparation. Deux stages. Au moins quatre matchs amicaux. Les Verts ne vont pas chômer cet été. Les joueurs de l'ASSE vont reprendre le chemin de l'entrainement dès le 19 juin prochain avec bien sûr pour commencer les fameux tests physiques et médicaux. Et cette préparation sera d'autant plus importante que de nombreux joueurs de l'ASSE ne connaissent pas le championnat de L2 et ses exigences, on pense notamment à Ben Old, Augustine Boakye, Lucas Stassin, Djylian N'Guessan...

Deux stages au programme de la préparation de l'ASSE

La préparation s'étalera ensuite jusqu'au début de la saison de Ligue 2 fixé le week-end du 8 août 2025. Entre temps, deux stages sont programmés :

Du 29 juin au 5 juillet : stage au Chambon-sur-Lignon

Du 16 juillet au 25 juillet : stage à Aix-Les Bains

Le club a fait savoir qu'au moins quatre matchs amicaux se tiendront durant cette préparation, sans préciser pour l'instant les dates et identités des adversaires. Mais certains clubs de Ligue 2 ont déjà dévoilé les programmes de leurs préparations respectives. Ainsi, nous connaissons désormais l'identité de l'un des adversaires estivaux de l'ASSE.

L'ASSE recevra l'ESTAC

Il s'agira de l'ESTAC. Le club de l'Aube se rendra à Saint-Etienne, au centre Robert-Herbin le 12 juillet prochain pour disputer une rencontre amicale face aux Verts. Troyes, entrainé par Stéphane Dumont, a terminé à la 10ème place du championnat de Ligue 2 la saison passée. On ne sait en revanche pas s'il s'agira du premier match amical des Verts où si les hommes d'Eirik Horneland se seront frottés à d'autres adversaires avant.

Reste désormais à connaître l'identité des autres adversaires de l'ASSE. Une chose est sûre, il ne s'agira ni de Guingamp, ni du Clermont Foot.