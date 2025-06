La Ligue de Football Professionnel veut lancer sa propre plateforme de diffusion de la Ligue 1 dès la saison prochaine. Mais à deux mois du début du championnat, la distribution reste un point de blocage. Canal+ se positionne, mais les deux parties peinent à trouver un terrain d’entente.

Alors que la Ligue 1 reprendra le 15 août prochain, l’avenir de sa diffusion reste incertain. Après l’échec des appels d’offres, la LFP a décidé de lancer sa propre chaîne dédiée à la Ligue 1, un projet inédit à cette échelle pour une grande ligue européenne. Baptisée provisoirement “plateforme L1”, cette chaîne ambitionne de diffuser 100 % des rencontres chaque week-end. Mais si la production de cette plateforme semble en bonne voie, c’est la question de la distribution qui reste à régler.

La LFP, via sa structure commerciale LFP Media, a entamé des discussions avec Canal+, qui souhaite revenir dans le jeu après une rupture brutale post-Mediapro. Le groupe présidé par Maxime Saada a formulé deux propositions. La première : devenir mandataire exclusif de la distribution de la chaîne L1, à l’image de ce qu’il fait déjà avec beIN Sports. En clair, Canal+ se chargerait de commercialiser la plateforme auprès de tous les opérateurs du marché (SFR, Orange, Free, Bouygues…).

Une offre de Canal+ conditionnée

Canal+ a proposé à la LFP un modèle économique basé sur une prime d’exclusivité (et non un minimum garanti), ainsi qu’un partage de revenus à partir des premières recettes d’abonnement. Selon les projections de la chaîne cryptée, ce partenariat pourrait générer rapidement entre 800 000 et 1 million d’abonnés, avec un abonnement fixé autour de 15 € par mois, et une offre préférentielle à 10 € pour ses clients actuels.

Mais le montant réclamé par la LFP pour céder ce mandat exclusif, jugé trop élevé par Canal, aurait rapidement freiné les discussions. Un second scénario est donc sur la table : une distribution non exclusive, laissant la LFP gérer ses relations avec les autres opérateurs, tandis que Canal prendrait une part via sa force de frappe marketing.

Le “préjudice Mediapro” en toile de fond

Autre point de friction : Canal+ souhaite que soit réparé ce qu’il considère toujours comme un “préjudice” subi lors du précédent cycle de droits (2021-2024), lorsqu’elle payait 332 M€ pour 20 % des matchs, pendant qu’Amazon avait récupéré 80 % de la compétition pour 250 M€ par saison. Un déséquilibre que la chaîne n’a jamais digéré.

Selon les informations de L’Équipe, Canal aurait même proposé de co-diffuser l’affiche du dimanche soir gratuitement pendant deux ans, comme une manière de se repositionner sans débourser immédiatement de nouveaux droits. Une option que la LFP n’a pas encore validée.

Une autre négociation avec beIN Sports

En parallèle, la LFP discute avec beIN Sports pour co-diffuser le match du samedi à 17h, propriété de la chaîne jusqu’en 2025. Problème : tout accord avec beIN doit recevoir le feu vert de Canal+, qui détient les droits de distribution de la chaîne qatarie en France. Un levier supplémentaire dans les mains de Maxime Saada, qui pourrait jouer un rôle décisif dans cette affaire.

Un nouveau rendez-vous entre Canal+ et LFP Media est prévu la semaine prochaine. En attendant, la Ligue avance contre la montre pour boucler un dossier clé à moins de deux mois du coup d’envoi de la saison.