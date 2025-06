Comme chaque semaine, Peuple-Vert vous propose de mettre en avant les entraîneurs qui ont marqué l’ASSE. Depuis sa création en 1933, l’AS Saint-Etienne a connu 44 entraîneurs différents. Cependant, certains ont laissé une empreinte plus déterminante que d’autres. Voici le portrait des 15 entraîneurs qui ont le plus marqué l’histoire du club. Par souci d’équité, ils sont présentés par ordre alphabétique. Neuvième épisode : Albert Locke (26 matches de 1933 à 1934)

Le premier entraîneur de l'ASSE

Le 26 juin 1933 marque la naissance de l’AS Saint-Etienne. Pierre Guichard, le président fondateur, obtient l’autorisation d’inscrire une équipe professionnelle dans le championnat de France. Pour autant, elle doit débuter en deuxième division, car le plus haut échelon est déjà complet. Les dirigeants stéphanois ont de grandes ambitions. Grâce à l’appui de Casino, ils envisagent de recruter des joueurs de renom. Cela permettra au club d’accéder à la D1, objectif avoué du club.

Un effectif ambitieux pour monter

Ainsi, dès le 26 juillet 1933, Laurent Henric intègre l'effectif. Il compte quatre sélections avec l’équipe de France, honorées en 1928 et 1929. D’autres joueurs suivent l’exemple du gardien international français. En particulier, le Yougoslave, Lybiche Stevanovitch, récent demi-finaliste de la coupe du Monde avec la Yougoslavie, en 1930.

Mais aussi Joseph Biéchert, titulaire de tous les matches officiels disputés par l’ASSE cette saison. Ou encore André Boutet, le premier capitaine de l’histoire du club, Emile Chalvidan, Lucien Hartmann, sans oublier Harold Rivers, autre étranger venant d’Angleterre.

Il ne reste plus qu’à engager un entraîneur qui soit capable de tirer le meilleur parti de cet effectif pour monter en D1. Les dirigeants ont porté leur choix sur un autre anglais, l’attaquant, Albert Locke qui aura la double casquette, celle d’entraîneur-joueur. Il connait bien le championnat de France. Il a joué avec Le Havre, mais aussi au RC Roubaix, un club amateur qui a réussi à se hisser en finale de la coupe de France en 1932. Il a également écumé plusieurs clubs britanniques comme Chelsea ou Coventry.

Il signe donc son contrat le 29 août 1933 avec un salaire de 350 francs par mois, ce qui est une coquette somme pour l’époque.

Échec en Barrage pour l'ascension

L’ASSE joue son premier match officiel le 3 septembre 1933 à la Bastidienne de Bordeaux. Albert Locke est titulaire pour cette victoire (3-2), ce qui est de très bon augure pour la suite du championnat.

En tant qu’attaquant, l’Anglais a plutôt donné satisfaction. Il a inscrit quatorze buts en 23 matches joués, dont deux triplés et deux doublés. Il a surtout été prolifique en coupe de France, avec sept buts en trois matches. Notamment, il a marqué un doublé décisif contre Monaco le 8 avril 1934 (4-2). Cela permet à l’ASSE d’accéder aux barrages d’accession, dépassant son adversaire du jour. Malheureusement, les barrages contre Strasbourg et Mulhouse, après deux défaites et deux matches nuls, n’ont pas donné les résultats escomptés. Par conséquent, les Verts échouent à monter en D1.

Et finalement, la direction reprochera à l’entraîneur de ne pas avoir rempli ses objectifs. Après un départ intéressant et un finish en boulet de canon (trois victoires lors des trois dernières journées), l’équipe a plutôt été irrégulière. Elle a eu de belles performances, (4-2 face au Déportivo Bordeaux le 22 octobre 1933 ou 5-0 contre Hyères le 14 janvier 1934). Mais l'ASSE a connu trop de défaites évitables, (FC Lyon 0-2, le 24 septembre 1933 par exemple). Elle totalise quinze victoires, quatre matches nuls et sept défaites. Ce bilan n’a pas permis à la formation stéphanoise de jouer les tout premiers rôles comme prévu, malgré les efforts financiers consentis pour construire un effectif compétitif.

Albert Locke, surnommé par Pierre Garonnaire « l’Anglais à la petite tête », laissera cependant l’image d’un entraîneur intelligent, capable d’écrire des articles dans la revue interne de l’ASSE intitulés « Nos Sports » et de donner des cours de formation pour les scolaires de la ville. Il ne sera néanmoins pas conservé à l’issue de la saison, Pierre Guichard, le président stéphanois désirant donner un nouvel élan à son club.

Il n’en reste pas moins vrai que le coach anglais restera à jamais comme le premier technicien de l’AS Saint-Etienne et à ce titre, il fait donc partie de la grande histoire du club.