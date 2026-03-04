L’ASSE avait un rendez-vous important à Pau. Un déplacement crucial à dix journées de la fin du championnat de Ligue 2. Interrogé avant la rencontre, Aïmen Moueffek s’était exprimé face aux caméras du club. Le milieu de terrain des Verts avait vu juste.

Avant ce déplacement périlleux dans le Béarn, Aïmen Moueffek avait parfaitement identifié les enjeux de cette fin de saison. Le joueur de l’ASSE insistait notamment sur l’importance de rester concentré dans la dernière ligne droite du championnat. « La fin de saison ? Pour l'instant, elle se dessine bien. Mais on sait que ça peut aller vite dans les deux sens. On reste concentrés. Il faut rester focus. Il reste 10 matchs. C'est la dernière ligne droite. »

Le milieu de terrain stéphanois s’attendait également à une rencontre compliquée face à Pau. « À Pau, on retrouve Antho Briançon et Cheick (Fall). On s'attend à un match compliqué. Pour avoir déjà joué à Pau, on sait que le terrain et l'adversaire sont difficiles. »

Pour Moueffek, l’objectif était clair : ramener des points précieux dans la course à la montée. « Pau, c'est un match très important. Il faudra vite prendre des points. Je pense que des équipes perdront des points ce week-end. Il y a des confrontations directes. C'est à nous de l'emporter face à Pau. »

Et le milieu marocain ne s’est pas trompé. L’ASSE s’est imposée avec autorité sur la pelouse paloise grâce à un succès net 0-3. Une victoire précieuse qui permet aux Verts de poursuivre leur excellente dynamique dans la course à la montée.

Mais ce n’est pas tout. Le scénario du week-end a également tourné à l’avantage des Stéphanois. Plusieurs concurrents directs ont laissé des points en route. Dunkerque, Le Mans, le Red Star et surtout le Stade de Reims ont été accrochés et n’ont pas réussi à s’imposer.

Une situation idéale pour l’ASSE, qui en profite pour creuser l’écart au classement.

L’ASSE prend de l’avance sur Reims

Grâce à cette journée favorable, les Verts comptent désormais quatre points d’avance sur le Stade de Reims, actuel troisième de Ligue 2. Une avance importante à ce stade de la saison, même si rien n’est encore joué.

Les Rémois se déplaceront d’ailleurs à Dunkerque lundi prochain, un match qui pourrait encore redistribuer les cartes dans la lutte pour la montée. De son côté, l’ASSE aura l’occasion de mettre encore plus de pression sur ses poursuivants.

Ligue 2 : Une fin de saison décisive

À neuf journées de la fin du championnat, les Verts semblent avoir pris l’ascendant psychologique sur leurs concurrents directs, mais la prudence reste de mise dans un championnat aussi imprévisible que la Ligue 2. Si les Stéphanois parviennent à reproduire la même performance lors des prochaines journées, la montée pourrait se rapprocher sérieusement. Reste maintenant à savoir si Aïmen Moueffek et ses coéquipiers réussiront à rejouer la même partition lors du week-end à venir.