Abdoulaye Kanté est tout proche de l’ASSE. Le milieu de terrain ivoirien de Middlesbrough s’apprête à rejoindre les Verts, avec un parcours de vie aussi marquant que son profil sportif intrigue. Portrait d’un joueur forgé dans l’adversité, promis à un rôle important à Saint-Étienne.

Abdoulaye Kanté ne débarque pas dans le Forez par hasard. À seulement 20 ans, le milieu défensif a déjà traversé bien plus d’épreuves que la moyenne. Né à Attécoubé, en Côte d’Ivoire, le 9 juillet 2005, il a quitté son pays très jeune, animé par un rêve simple : étudier et jouer au football en Europe. Un rêve nourri par les récits d’amis partis avant lui. Mais la route a été longue et douloureuse.

Arrivé en France à presque 16 ans, Kanté découvre une réalité brutale. L’isolement. Les démarches. L’urgence de survivre. Dans un entretien accordé à Est Clair, le joueur raconte sans détour ce voyage éprouvant, étalé sur plusieurs semaines. Une arrivée vécue comme un soulagement, mais aussi comme un nouveau combat. Il doit tout construire. Se former. Trouver un club. Continuer l’école. Se débrouiller seul. Cette période l’a façonné. Elle explique aussi son caractère. Discret. Travailleur. Résilient.

Abdoulaye Kanté, un guerrier forgé en région parisienne

C’est en région parisienne que l’aventure footballistique commence vraiment. Grâce à une chaîne de solidarité, Abdoulaye Kanté rejoint Montfermeil. Il y trouve un cadre. Des éducateurs. Des repères. Sans salaire, mais avec de l’aide humaine. Des équipements. Un soutien moral. Le jeune milieu apprend vite. Sur le terrain comme en dehors.

La saison 2021-2022 à Montfermeil attire les regards. Strasbourg et Reims se positionnent. Mais c’est Troyes qui rafle la mise. Un choix structurant. Pourtant, tout ne s’enchaîne pas immédiatement. Des irrégularités administratives bloquent sa progression. Kanté passe près d’un an sans jouer. Une nouvelle épreuve.

Il ne lâche rien.

La récompense arrive lors de la saison 2023-2024 avec son premier contrat professionnel de 3 saisons (jusqu'en 2026). Abdoulaye Kanté s’impose comme titulaire avec l’ESTAC en Ligue 2. Dans un rôle de sentinelle, pointe basse du milieu, il impressionne par sa lecture du jeu et son volume. La confirmation suit. 47 matchs de Ligue 2 (3 passes décisives - 1 but). Et surtout, plus de 3 600 minutes disputées.

De Middlesbrough à l’ASSE, un nouveau départ attendu

Ses performances ouvrent les portes de l’Angleterre. À l’été 2025, Middlesbrough investit 3 millions d’euros pour le recruter. Mais le sort s’acharne. Blessé, puis victime d’une rechute, Abdoulaye Kanté disparaît des terrains. Le coach qui l'a recruté part à Wolwerhampton et celui qui est arrivé à trouver son rythme de croisière sans l'ancien troyen (actuellement 2e de Championship). Depuis le 30 septembre, il n’a plus joué en professionnel. Seule éclaircie : 90 minutes avec la réserve face à Ipswich U21, le 18 janvier.

Un joueur en manque de rythme, mais pas de qualités. Comparé à N’Golo Kanté, dont il revendique l’inspiration, Abdoulaye assume un profil moderne. Récupérateur, mais aussi joueur capable de se projeter. Il veut comprendre. Progresser. Aider offensivement.

À l’ASSE, où l’effectif a souffert des absences cette saison, son arrivée pourrait faire du bien. À condition que son corps suive. Et pour l’anecdote, Kanté portait le numéro 42 à Troyes comme à Middlesbrough. Un clin d’œil. Peut-être un signe. L’histoire avec les Verts est prête à s’écrire.

À la DATA, ça donne quoi ?

Le radar ci-dessous montre un joueur très solide défensivement, avec un volume élevé d’actions défensives (tacles et interceptions) et une bonne présence aérienne, au-dessus de la moyenne du championnat. À la relance, Kanté se distingue par une excellente fiabilité dans les passes courtes et moyennes, avec un taux de réussite élite, mais un apport plus limité dans le jeu long et la création.

Offensivement, son impact reste faible : peu de tirs, de touches dans la surface et de passes décisives attendues. Son profil correspond donc à un milieu récupérateur, discipliné, orienté sécurisation et équilibre du jeu plutôt que projection offensive.

À noter que le radar est fait lors de sa saison 2024-2025 en ligue 2 à Troyes. L'ASSE a t-elle flairer ici une bonne affaire ?