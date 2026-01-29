Philippe Montanier devrait être nommé nouvel entraîneur de l'ASSE. Il teint la corde à l'heure actuel pour succéder à Eirik Horneland. Retour sur le parcours riche d'un entraineur plein d'expérience.

Philippe Montanier, c’est d’abord une carrière de gardien bien remplie. Né le 15 novembre 1964 à Vernon, le Normand dispute plus de 300 matchs professionnels entre 1984 et 2000. Formé à l’ALM Évreux, il gravit les échelons avec calme et régularité. D’abord au SM Caen, où il découvre la D2, puis au FC Nantes et au Toulouse FC, avec qui il connaît la D1. Mais c’est à Saint-Étienne, entre 1999 et 2000, qu’il termine sa carrière. Une dernière saison sans tapage, dans un club mythique, avant de basculer de l’autre côté de la ligne de touche.

Des débuts dans l’ombre de Nouzaret

C’est Robert Nouzaret qui lui met le pied à l’étrier. Montanier devient son adjoint à Toulouse dès 2000, alors que le club traverse une grave crise sportive et financière. Cette expérience fondatrice, dans un contexte difficile, l’endurcit et l’inspire. Il observe, apprend, et s’imprègne des responsabilités d’un entraîneur principal. Il accompagnera aussi Nouzaret à Bastia et brièvement en Côte d’Ivoire. En 2004, il est prêt à voler de ses propres ailes.

Montanier : Une carrière d'entraîneur bâtie patiemment

Montanier débute avec l’US Boulogne. En cinq saisons, il hisse le club du CFA à la Ligue 1, un exploit rarissime. Puis il maintient Valenciennes en L1, séduit la Real Sociedad (qu’il qualifie pour la C1 avec Griezmann), passe par Rennes, Nottingham Forest, Lens, le Standard de Liège, et enfin Toulouse. Son CV devient dense, toujours cohérent. Il est élu meilleur entraîneur de L2 à deux reprises (2009 et 2022), ce qui en fait l’un des rares techniciens français à avoir construit une telle régularité dans l’ombre des projecteurs.

Aujourd’hui pressenti pour revenir dans le Forez, Philippe Montanier pourrait boucler une boucle, 26 ans après avoir quitté l’ASSE en tant que joueur. Avec une ambition intacte, mais toujours ce même calme en surface.

Carrière de joueur (gardien de but)

1984–1994 : SM Caen

1994–1997 : Toulouse FC

1997–1999 : FC Nantes

1999–2000 : AS Saint-Étienne

318 matchs pros entre D1 et D2

Montanier, une solide carrière d'entraîneur