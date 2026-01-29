Welma Fon quitte déjà l’ASSE. Arrivée l’été dernier, l’attaquante internationale belge va terminer la saison loin du Forez. Le club stéphanois a officialisé ce mardi un prêt vers l’Espagne et plus précisemment au DUX Logroño. Un mouvement logique dans un contexte sportif délicat pour les Vertes.

L’ASSE féminine continue d’ajuster son effectif, après le départ d'Adèle Conneson à Lens. Ce 28 janvier, le club a annoncé le départ temporaire de Welma Fon. L’attaquante de 23 ans est prêtée jusqu’à la fin de la saison. Arrivée le 25 juin dernier en provenance du Standard de Liège, l’internationale belge n’aura passé que quelques mois sous le maillot Vert. Après 14 rencontres officielles disputées cette saison, le club a tranché. Direction l’Espagne pour retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Welma Fon, un parcours singulier avant l’ASSE

Depuis ses débuts dans l’élite belge, Welma Fon totalise 121 matchs au plus haut niveau national. Un volume conséquent pour une joueuse aussi jeune. Ses performances lui ouvrent les portes des sélections belges. Appelée régulièrement chez les jeunes, elle honore sa première cape avec les Red Flames en 2023. Elle compte aujourd’hui plusieurs avec l’équipe A.

Son arrivée à l’ASSE devait marquer une nouvelle étape. Le défi était ambitieux. L’adaptation au championnat français s’est révélée plus complexe que prévu.

Welma Fon prêtée au DUX Logroño jusqu’à la fin de saison

Dans son communiqué officiel, l’ASSE a précisé les contours de ce départ temporaire.

« L'ASSE et le DUX Logroño (Espagne) ont trouvé un accord pour le prêt de l'attaquante stéphanoise Welma Fon. Stéphanoise depuis l'été dernier et après avoir participé à 14 rencontres officielles sous le maillot Vert, l'attaquante de 23 ans Welma Fon, internationale Belge, terminera l'exercice 25-26 en Espagne et avec le DUX Logroño où elle est prêtée jusqu'à la fin de saison. De l'autre côté des Pyrénées, elle aidera l'actuel 15e du championnat ibérique à remplir son objectif maintien. L’ensemble du club lui souhaite une bonne deuxième partie de saison sous ses nouvelles couleurs bordeaux. »