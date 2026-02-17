Après la victoire précieuse de l’ASSE à Guingamp (1-2), les dernières nouvelles apportent des facteurs rassurants avant la réception de Laval. Philippe Montanier récupère des forces vives au moment clé de la saison.

Le succès décroché au Roudourou a relancé les Verts. Trois points importants. Une deuxième victoire consécutive. Et un classement qui se resserre. L’ASSE revient à une petite longueur de Reims, tenu en échec à Grenoble. À douze journées de la fin, la course à la montée est plus serrée que jamais.

Dans ce contexte, l’état de l’infirmerie devient un enjeu majeur. Bonne nouvelle : elle commence à se vider.

ASSE : Tardieu et Lamba vers un retour ?

Florian Tardieu et Chico Lamba ont repris l’entraînement individuel la semaine dernière. Course, travail avec ballon, sensations positives. Les deux joueurs pourraient postuler à une place dans le groupe face à Laval.

Le staff médical reste prudent. Aucun risque ne sera pris. Philippe Montanier sait que la dynamique actuelle – deux victoires consécutives – offre une certaine stabilité. L’équipe semble avoir trouvé des repères. Inutile de brûler les étapes. Bien au contraire.

Si Tardieu revient à 100 %, son impact dans l’entrejeu pourrait être déterminant pour le sprint final. Quant à Chico Lamba, sa capacité à sécuriser l’axe défensif serait un atout supplémentaire pour l'ASSE.

Bernauer attendu en avril, Jaber toujours absent

Maxime Bernauer poursuit sa rééducation. Son retour est espéré courant avril, soit d’ici un mois environ. Le défenseur central continue son travail spécifique. Son expérience et sa polyvalence pourrait peser dans la dernière ligne droite.

En revanche, Mahmoud Jaber reste à l’infirmerie. Son absence demeure préjudiciable. Le milieu apportait équilibre et volume de jeu. Pour l’instant, l’ASSE doit composer sans lui.

Et pourtant, les Verts s’adaptent. L’arrivée d’Abdoulaye Kanté a densifié l’entrejeu. Le repositionnement d’Augustine Boakye en relayeur offre une alternative intéressante. Sans oublier la polyvalence d’Aboubakar Soumahoro, capable d’évoluer plus haut si nécessaire.

Une chose est certaine : Philippe Montanier dispose désormais de solutions. De la matière pour ajuster son onze. Et surtout d’un groupe qui semble monter en puissance au bon moment.

Face à Laval, l’ASSE aura l’occasion de confirmer sa dynamique. Avec l’ambition claire de rester au contact des premières places.

Le sprint final est lancé.

