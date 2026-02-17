En s'imposant 2-1 sur la pelouse de Guingamp, l'ASSE a réalisé une très belle opération ce samedi soir. Les Verts sont désormais 3es avec 40 points. Le même total que Reims, deuxième, et le Red Star, 4e. Pour sa seconde rencontre sur le banc stéphanois, Philippe Montanier a fait plusieurs choix forts. En seconde mi-temps, le jeune Djylian N'Guessan a même fait son retour sur les pelouses de Ligue 2.

L'ASSE enchaîne. Après Montpellier, c'est Guingamp qui s'est incliné face à l'équipe de Philippe Montanier. Dans un système plutôt orienté en 4-2-3-1, l'AS Saint-Étienne a opté pour des choix offensifs. En effet, Lucas Stassin, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Igor Miladinovic et Augustine Boakye étaient tous les cinq titulaires. Mais l'ASSE disposait encore d'autres options offensives sur le banc : Joshua Duffus et Djylian N'Guessan, tous deux entrés en jeu.

N'Guessan, un profil qui plaît à Philippe Montanier

La situation contractuelle de N'Guessan est très compliquée depuis le début de la saison. Pour rappel, il ne souhaite pas prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2027. Les négociations piétinent depuis de longs mois. Plusieurs clubs se sont manifestés ces derniers mois, dont Chelsea. Cette année, le jeune avant-centre de 17 ans a notamment participé à la Coupe du monde U20. Dans cette compétition, la France a été sortie en demi-finale, avant de s'incliner 1-0 contre la Colombie lors du match pour la troisième place.

En Vert, il n'a joué qu'à quelques reprises avec l'effectif de la réserve. Mais le jeune attaquant de l'ASSE a disputé les trois dernières rencontres de la réserve. Il a même inscrit un doublé la semaine dernière lors du match nul 2-2 face à Orléans. Chez les professionnels, il n'a disputé que six minutes contre Nancy. De retour dans le groupe stéphanois, Montanier n'a pas hésité à lui accorder quelques minutes en toute fin de partie. Un profil apprécié par Philippe Montanier, qui espère compter sur N'Guessan pour la seconde partie de saison.

C'est un profil très prometteur pour l'AS Saint-Étienne. Philippe Montanier le sait. En équipe de France, il a notamment inscrit 12 buts en 14 rencontres avec les U16. En U17, il affiche 11 buts en 11 matches.