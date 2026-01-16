Ce week-end, les clubs de Ligue 2 retrouvaient le championnat pour la 19ème journée de l’exercice 2025-2026. Ce vendredi soir, dix clubs étaient sur le pont pour lancer ce nouveau week-end de compétition. Voici le résumé et les résultats des cinq rencontres de ce 16 janvier.

Bastia, dernier de Ligue 2, avait une opportunité de revenir à un point de Laval, 17ème ce vendredi soir. Les deux équipes s’affrontaient au Stade Francis-le-Basser dans un choc de reléguables. Les Corses souhaitaient faire une grosse opération pour se réintégrer dans la course au maintien.

De leur côté, les amiénois espéraient s’éloigner de la zone rouge sur le pelouse d’Annecy. Les picards n’avaient que trois points d’avance sur Laval avant le coup d’envoi de la 18ème journée de championnat.

Montpellier souhaitait repartir de l’avant après une série de quatre rencontres de suite sans victoire. Si le MHSC s’est largement imposé (4-0) à Metz en Coupe, le club héraultais n’a plus gagné en Ligue 2 depuis le 7 novembre et espérait stopper cette série sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer.

L’ASSE éjectée du top cinq de Ligue 2 ?

Avant de recevoir Clermont, ce samedi soir, l’ASSE pouvait être reléguée à la sixième place de Ligue 2 e cas de résultats positifs pour deux de ses concurrents. Sur sa pelouse, Dunkerque accueillait Pau et pouvait prendre six points d’avance sur leur adversaire et venir s’installer provisoirement sur le podium.

Dans le même temps, Le Mans se rendait au Stade Paul Lignon de Rodez. Les manceaux souhaitaient poursuivre leur bonne série et s’imposer pour prendre provisoirement trois points d’avance sur les Verts.

Résumé des rencontres

Annecy 2-0 Amiens (Buteur : Ben Touré, Kylian Jusseron)

Rodez 1-1 Le Mans (Buteurs : Ibrahima Balde pour Rodez - Théo Eyoum pour Le Mans)

Boulogne 1-0 Montpellier (Buteur : Corentin Fatou)

Dunkerque 3-1 Pau (Buteurs Dunkerque : Thomas Robinet et Anton Sekongo x2 - Giovanni Versini pour Pau)

Laval 0-2 Bastia (Buteurs : Jérémy Sebas et Felix Tomi)