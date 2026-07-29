La restructuration de l'AS Saint-Étienne ne concerne pas uniquement le secteur sportif. Selon les informations du Progrès, le club vient de renforcer son département des opérations avec l'arrivée de Jean-Yves Bertrand au poste de directeur de la sécurité et de la sûreté. D'autres recrutements sont également attendus dans les prochaines semaines pour accompagner la transformation engagée par Kilmer Sports.

Un an après la prise de contrôle du club, Kilmer Sports poursuit son travail de fond. Après avoir renforcé la cellule de recrutement, le staff technique ou encore les services de performance, la direction stéphanoise continue de faire évoluer son organisation interne. Le Progrès révèle que Jean-Yves Bertrand est désormais le nouveau directeur de la sécurité et de la sûreté (DSS) de l'ASSE. Âgé de 56 ans, il possède un parcours particulièrement solide. Ancien policier, il est passé par la Brigade anticriminalité (BAC) avant d'intégrer la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), où il a développé une expertise reconnue dans la gestion des rencontres à risques. Plus récemment, il occupait un poste au sein de la direction sûreté-sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 au Stade de France.

Sa prise de fonction est déjà effective. Jean-Yves Bertrand accompagnait notamment la délégation stéphanoise à Glasgow lors du troisième match de préparation de l'été, preuve qu'il a rapidement intégré les activités du club.

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Un département entièrement repensé

L'arrivée de Jean-Yves Bertrand ne constitue qu'une première étape. Nous avions déjà expliqué ces derniers mois que Kilmer souhaitait renforcer un secteur jugé stratégique. L'idée de créer un poste de directeur adjoint de la sécurité existait déjà lorsque Cyril Ferrier, amené à reprendre ses activités au sein de la Gendarmerie nationale, occupait ces fonctions. Ce projet devient désormais réalité.

Selon Le Progrès, un adjoint doit prochainement rejoindre le nouveau directeur de la sécurité. Son recrutement est en cours de finalisation. Cette nomination permettra de mieux répartir les missions liées à la sécurité des rencontres, à la coordination avec les autorités et à l'organisation des déplacements.

La réorganisation dépasse toutefois le seul département sécurité. Le service "stade" poursuit lui aussi sa transformation. Après le départ d'Arnaud Chausi, l'ASSE a bouclé le recrutement d'un nouveau Stadium Manager, chargé de superviser l'exploitation de Geoffroy-Guichard et des infrastructures du club. Dans le même temps, un nouveau SLO (Supporter Liaison Officer) est attendu pour succéder à Simon Graillon, parti au printemps.

Une organisation qui se professionnalise au sein de l'ASSE

Ces mouvements sont de nature à rendre concrète la feuille de route fixée par Kilmer Sports depuis son arrivée dans le Forez. Les nouveaux propriétaires ont toujours expliqué que le redressement de l'ASSE ne passerait pas uniquement par le recrutement de joueurs, mais également par une modernisation de toute l'organisation.

Les fonctions de directeur de la sécurité, de Stadium Manager ou de SLO sont aujourd'hui devenues incontournables dans les clubs professionnels. Elles permettent d'assurer la sécurité des rencontres, de coordonner les opérations les jours de match, mais aussi de maintenir un dialogue permanent avec les groupes de supporters. Dans un club comme l'ASSE, où l'affluence dépasse régulièrement les 30 000 spectateurs et où les déplacements mobilisent des milliers de supporters, ces postes occupent une place essentielle.

Après avoir investi sur le terrain avec Ian Cathro et plusieurs recrues estivales, Kilmer poursuit donc un chantier moins visible mais tout aussi important. L'objectif reste inchangé : bâtir un club plus moderne, mieux organisé et capable d'accompagner ses ambitions sportives sur le long terme.