La marque stéphanoise 900.care franchit un cap dans son partenariat avec l'ASSE. Après une première apparition originale sous les manches du maillot en janvier dernier, l'entreprise d'hygiène rechargeable devient Partenaire Officiel du club pour la saison 2026-2027.

Tout avait commencé le 17 janvier dernier, lors du but d'Augustine Boakye contre Clermont (1-0). En levant les bras, l'attaquant ghanéen avait involontairement dévoilé un nouveau logo sous les manches du maillot vert : celui de 900.care, marque française de déodorants rechargeables, alors Fournisseur Officiel du club. Six mois plus tard, l'entreprise franchit une nouvelle étape en devenant Partenaire Officiel de l'AS Saint-Étienne.

Une production locale, basée à Andrézieux

900.care dispose d'une unité de production installée à Andrézieux, où la marque élabore des produits d'hygiène rechargeables, pensés pour limiter le recours au plastique à usage unique. Fondée par deux entrepreneurs de la région Rhône-Alpes, l'entreprise partage avec le club stéphanois un ancrage territorial commun, ligérien pour l'une, forézien pour l'autre.

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Une visibilité désormais présente sous les deux manches de l'ASSE

Concrètement, ce renforcement du partenariat se traduit par une présence élargie sur le maillot des Verts. 900.care apparaîtra désormais sous les deux manches du maillot, et non plus une seule comme lors de son apparition initiale. Un emplacement qui fait directement référence au produit phare de la marque, son déodorant rechargeable, et qui lui offre une visibilité renforcée tout au long de la saison 2026-2027.

Un espace famille rebaptisé au Chaudron

Au-delà du seul maillot, ce partenariat s'étend également à l'enceinte de Geoffroy-Guichard. L'espace dédié aux familles du stade sera rebaptisé "Corner Famille 900.care" pour la saison à venir. Des animations ludiques y seront organisées tout au long de l'année, avec pour objectif de sensibiliser les plus jeunes supporters, ainsi que leurs parents, aux gestes du quotidien permettant de réduire la production de déchets.

ASSE : Deux acteurs locaux réunis autour de valeurs communes

Pour Arnaud Jaouen, directeur général adjoint de l'ASSE, ce partenariat élargi s'inscrit dans une logique de cohérence territoriale et environnementale. Le club met en avant la possibilité offerte à son public de découvrir, au sein du Corner Famille, des produits sains, naturels et éco-responsables, en complément des animations prévues pendant la saison.

Du côté de 900.care, Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, cofondateurs de la marque, reviennent sur la genèse de cette collaboration, née il y a six mois autour d'un emplacement publicitaire original. Les deux entrepreneurs insistent sur l'attachement partagé avec le club au territoire ligérien, à l'innovation et à une démarche d'impact positif, tout en évoquant la volonté d'impliquer directement les supporters, petits et grands, à travers le nouveau Corner Famille.

ASSE : Un partenariat qui s'inscrit dans la durée

Entre visibilité renforcée sur le maillot et présence concrète dans l'enceinte du stade, 900.care confirme son ancrage durable dans l'écosystème stéphanois pour la saison à venir. Une collaboration qui illustre la capacité du club à nouer des partenariats avec des acteurs économiques locaux, au-delà des seuls grands groupes traditionnellement associés au sponsoring sportif.