Ce vendredi, l’ASSE a enregistré plusieurs bonnes nouvelles lors de l’entraînement, à quatre jours de son barrage aller. Avant de défier Nice, Julien Le Cardial et Florian Tardieu étaient à l’entraînement collectif. Ben Old était quant à lui en individuel.

Alors que la double confrontation face à Nice approche, Philippe Montanier aura besoin d’un effectif fourni et compétitif pour espérer accrocher la Ligue 1. Plusieurs joueurs de l’ASSE comme Nadir El Jamali, Paul Eymard, Mahmoud Jaber ou encore Chico Lamba sont assurés de ne pas être disponibles.

L'ASSE retrouve sa pièce maitresse pour les barrages

Tardieu prêt pour revenir à la compétition avec l’ASSE ?

Autre joueur absent des terrains de longue date, Florian Tardieu s’entraîne à nouveau avec le groupe depuis peu. La dernière titularisation du milieu passé par le FCSM remonte au 28 février dernier, à Pau.

ASSE : Un retour important se profile chez les Verts

Le retour du joueur dans le groupe pourrait offrir une solution supplémentaire à un secteur peu fourni à l’ASSE. S’il reste sur presque quinze semaines sans compétition , Florian Tardieu reste un joueur d’expérience. À un mois de la fin officielle de son contrat, l’ancien troyen pourrait vouloir terminer son aventure Verte sur une note positive.

Pour Philippe Montanier, nul doute qu’il ne voit pas le retour de Tardieu comme un titulaire potentiel dès mardi. Cependant, le milieu a connu la montée avec les Verts il y a deux ans et reste l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif.

Un Florian Tardieu même diminué pourrait apporter toute son expérience dans le vestiaire de l’ASSE. Son retour aux entrainements collectifs entretient une chance de le voir être convoqué pour ces barrages.

Le Cardinal rassure, Old s’entraîne en individuel

Blessé avant le match perdu face à Troyes, Julien Le Cardinal avait fait son retour lors de la dernière journée face à Amiens. Face aux Picards, l’ancien brestois avait du quitter ses partenaires après environ une heure de jeu. Titulaire face à Rodez, six jours après, il avait à nouveau dû céder sa place après 71 minutes.

Le défenseur de l’ASSE n’était sans doute pas en pleine forme physique pour pouvoir jouer l’entièreté de ces deux rencontres. Avant de jouer Nice, Julien Le Cardinal aura eu onze jours pour souffler et se remplir physiquement. Présent ce vendredi au collectif, la recrue hivernale des Verts devrait pouvoir tenir sa place ce mardi soir.

Ben Old quant à lui n’est pas certain de pouvoir débuter. Le néo-zélandais serait incertain pour ce barrage après avoir contracté une blessure à la cuisse, selon Evect.

L’ailier, qui évolue en tant que latéral avec l’ASSE depuis six mois était bien présent à l’Étrat ce vendredi. Le numéro onze stéphanois s’est entrainé en individuel et espère pouvoir jouer ce mardi face aux Aiglons.