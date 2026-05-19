L'ASSE a décroché vendredi soir sa qualification pour le barrage de montée en Ligue 1 en écartant Rodez aux tirs au but (7-6), après un match nul vierge (0-0) à Geoffroy Guichard. Une victoire en demi-teinte qui a surtout mis en lumière une évidence : sans Augustine Boakye, les Verts ne sont plus tout à fait les mêmes.

Montanier avait composé un 4-2-3-1 sur le papier séduisant — Stassin en 9, Duffus ailier gauche, Davitashvili en 10, Cardona à droite — mais les engrenages n'ont jamais vraiment tourné. La raison est simple : Boakye est le joueur qui fait vivre ce dispositif. Sa capacité à combiner dans les petits espaces, à accélérer le jeu entre les lignes et à créer du lien entre le milieu et l'attaque est unique dans l'effectif stéphanois, et son absence s'est ressentie à chaque séquence offensive.

En première période, Davitashvili a été aligné dans un rôle de numéro 10 qui n'est pas le sien. Le Géorgien a logiquement peiné, et c'est Rodez qui a semblé le plus à l'aise, dominant les échanges avec sérieux et application. Montanier a corrigé le tir à la pause en repositionnant Davitashvili sur son couloir gauche naturel, ce qui a rendu les Verts un peu plus cohérents en seconde période, sans pour autant débloquer la situation.

Une seule vraie occasion en 90 minutes

La preuve la plus cruelle du vide laissé par Boakye tient à une statistique simple : l'ASSE n'a produit qu'une seule véritable occasion en 90 minutes. À la 92e minute, Djylian N'Guessan sert Aimen Moueffek dans la surface, mais la tentative trouve les gants de Quentin Braat. C'est tout. Un bilan offensif qui fait froid dans le dos à deux matchs d'une potentielle montée en Ligue 1.

Sans Boakye pour casser les lignes, les Ruthénois — pourtant diminués par la fatigue en seconde période — n'ont jamais vraiment été mis en danger. Le constat est là, net et sans appel.

Heureusement, les Verts ont trouvé leurs héros ailleurs. Brice Maubleu a été tout simplement exceptionnel dans l'exercice des tirs au but, repoussant 4 tentatives ruthénoises avec une autorité et une sérénité remarquables. Nadé, lui, a assumé le penalty de la qualification avec un calme souverain pour sceller le 7-6 et envoyer Saint-Étienne en barrage.

Boakye (ASSE), l'enjeu majeur pour les barrages

L'ASSE connaîtra son adversaire dimanche soir, à l'issue de la dernière journée de Ligue 1. Mais avant même de savoir qui sera en face, le retour à la compétition d'Augustine Boakye est un signal fort. Avec lui, les Verts ont un tout autre visage — plus tranchant, plus vertical, plus dangereux. Sans lui, cette qualification, aussi méritée soit-elle sur le plan du mental, a montré ses limites.

Le Forez retient son souffle. Les tirs au but ont sauvé la mise vendredi. Jeudi et dimanche, il faudra autre chose.