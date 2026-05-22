Beres Owusu confirme une ambition forte. Celle de porter un jour le maillot du Ghana. Le défenseur formé à l’ASSE, qui a recemment définitivement signé au Grazer AK, s’est exprimé sans détour sur son avenir international.

À seulement 22 ans, le défenseur central poursuit sa progression en Bundesliga autrichienne avec le Grazer AK. Titulaire indiscutable cette saison 2025/26, il cumule 30 matchs, 1 but et plus de 2700 minutes de jeu. Une régularité qui confirme sa montée en puissance loin de l’AS Saint-Étienne, son club formateur. Il s'est imposé progressivement comme un élément fiable de la défense autrichienne.

Formé à l’ASSE, Beres Owusu a franchi une étape importante dans sa carrière en quittant la France pour gagner du temps de jeu. Ce prêt au Grazer AK lui permet d’enchaîner les matchs et de s’aguerrir dans un championnat différent.

Beres Owusu et le choix du Ghana

C’est surtout sur le plan international que le défenseur a tenu à clarifier sa position. Né en France de parents ghanéens, il n’a jamais caché son attachement au pays de ses origines. Dans une interview accordée à JoySports, il a livré un message fort sur ses intentions.

« Représenter le Ghana est quelque chose que je prendrai très au sérieux car ce sera un honneur pour ma famille et pour moi ; mes deux parents viennent du Ghana, donc maintenant je me concentre sur la réussite dans mon club, bien sûr, c’est un objectif à mes yeux », a-t-il déclaré.

Une déclaration qui confirme une volonté claire pour Beres Owusu. Intégrer les Black Stars à court ou moyen terme. Mais le joueur garde les pieds sur terre et privilégie d’abord sa progression en club.

Une progression solide en Autriche

Avant toute convocation internationale, Beres Owusu insiste sur son rôle au Grazer AK. « Si l’occasion se présente, je suis prêt à représenter le Ghana », a-t-il ajouté.

Sur le terrain, ses chiffres traduisent son importance dans le système défensif de son équipe : 78 % de passes réussies, une moyenne de 4 longues passes précises par match, 1,3 interception et 5,2 dégagements en moyenne. Des statistiques qui illustrent un défenseur moderne, capable d’assurer la relance tout en restant solide dans les zones dangereuses.

Pour le Ghana, le profil d’Owusu coche plusieurs cases. Régulier, jeune et déjà expérimenté dans un championnat européen, il pourrait rapidement entrer dans les radars de la sélection nationale.