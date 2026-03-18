Le sprint final est lancé en Ligue 2. À sept journées de la fin, la course à la montée en Ligue 1 se précise et l’AS Saint-Étienne (ASSE) semble avoir pris une option intéressante. Les Verts occupent actuellement l’une des deux premières places, celles qui offrent un accès direct à l’élite, avec 50 points au compteur et surtout trois longueurs d’avance sur le troisième, Le Mans.

Dans ce type de fin de saison serrée, les projections statistiques permettent souvent de mieux comprendre les enjeux. Le statisticien Fabien Torre, spécialiste des probabilités dans le football français, a justement établi plusieurs seuils permettant d’estimer la barre nécessaire pour terminer dans le top 2.

La barre des 61 points comme repère

Selon ses calculs, plusieurs scénarios se dessinent :

68 points garantiraient quasiment une place dans les deux premiers,

54 points pourraient suffire dans certains scénarios favorables,

mais le total le plus probable pour le deuxième serait d’environ 61 points.

Autrement dit, la montée directe pourrait se jouer autour de cette barre des 60 à 62 points.

Une dynamique favorable pour l'ASSE

Avec 50 points actuellement, l’ASSE possède donc une position plutôt confortable. Les Stéphanois disposent non seulement de trois points d’avance sur Le Mans, mais également d’un avantage non négligeable à la différence de buts :

Un élément qui pourrait peser lourd si les deux équipes venaient à terminer à égalité.

Derrière le podium, le Red Star, quatrième avec 44 points, accuse déjà six longueurs de retard sur les Verts. Là aussi, la différence de buts est favorable aux Stéphanois, ce qui renforce encore leur marge de manœuvre.

L’historique confirme une barre élevée

Si l’on regarde les dernières saisons, la montée directe s’est souvent jouée à un total de points relativement élevé.

Ces dernières années :

2025 : Paris FC – 69 points

2024 : Angers – 68 points (saison à 38 journées)

2023 : Metz – 72 points (saison à 38 journées)

2022 : Ajaccio – 75 points (saison à 38 journées)

2021 : Clermont – saison à 38 journées

Même si le championnat se dispute désormais sur 34 journées au lieu de 38, ces chiffres confirment une tendance : il faudra frôler ou dépasser les 60 points pour assurer la montée.

ASSE : Un joker dans le sprint final

Il reste encore sept rencontres à disputer, soit 21 points en jeu. Si l’ASSE réalise un parcours quasi parfait et prend 18 points sur les 21 possibles, elle atteindrait 68 points. Un total qui, statistiquement, garantirait la montée en Ligue 1.

Dans les faits, les Verts possèdent donc un petit joker sur cette fin de saison, mais celui-ci devra être utilisé avec prudence. Les Verts et Phillipe Montanier le savent, les tendances s'inversent vite.

ASSE : Premier rendez-vous décisif à Annecy

Le calendrier n’attendra pas pour tester la solidité des Stéphanois. Le déplacement à Annecy, ce samedi, pourrait déjà marquer un tournant dans la course à la montée.

Dans une Ligue 2 toujours aussi serrée, chaque point pris rapprochera un peu plus l'ASSE de son objectif : retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine.

Les Verts possèdent pour l’instant leur destin entre les mains. Reste désormais à confirmer sur le terrain dans ce sprint final qui s’annonce haletant.