Un temps annoncé parmi les candidats au poste de directeur sportif de l'ESTAC, Bafé Gomis ne rejoindra pas le club aubois. Selon L'Est Éclair, Troyes a choisi de confier cette fonction à un ancien du FC Metz et de la Juventus... Une nouvelle désillusion pour l'ancien buteur de l'AS Saint-Étienne, qui ambitionne de poursuivre sa reconversion dans les instances dirigeantes du football.

Le dossier semblait rouvert ces derniers jours après un changement de cap à Troyes. Pressenti pour devenir directeur sportif de l'ESTAC, Grégory Dupont a finalement décliné le poste. Directeur du football du Red Star, il était pourtant le choix privilégié pour succéder à Antoine Sibierski, parti à Anderlecht après avoir contribué à la montée du club en Ligue 1. Il semblerait que la probable arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France soit une raison de ce volte-face...

Ce revirement avait relancé plusieurs candidatures. Parmi elles figurait celle de Bafé Gomis, ancien attaquant emblématique de l'ASSE, aux côtés de Yohan Cabaye, ancien Vert également et actuel directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain.

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Troyes a choisi un autre profil

Selon les informations de L'Est Éclair, les dirigeants troyens ont finalement opté pour une troisième solution. C'est Jocelyn Blanchard qui devrait être nommé directeur sportif de l'ESTAC.

Âgé de 53 ans, l'ancien milieu de terrain s'est construit une solide expérience dans les bureaux après sa carrière de joueur. Passé notamment par Metz, la Juventus et le RC Lens, il avait déjà occupé le poste de directeur sportif chez les Sang et Or. Son profil expérimenté a convaincu les dirigeants troyens, qui cherchent à structurer leur projet après leur retour dans l'élite.

Une reconversion qui devra encore attendre pour Bafé Gomis

Pour Bafé Gomis, cette piste s'éteint donc avant même d'avoir réellement pris forme. Retraité des terrains depuis 2024, l'ancien international français affiche son ambition de s'investir dans la gouvernance d'un club. Son nom revient régulièrement lorsqu'un poste de direction se libère, preuve que son profil est suivi dans le milieu.

L'ancien Stéphanois devra toutefois patienter avant de connaître sa première expérience comme dirigeant. À Troyes, les cartes ont finalement été redistribuées au profit de Jocelyn Blanchard, tandis qu'Antoine Sibierski, l'ancien DS de Troyes, poursuit son aventure à Anderlecht, après avoir notamment participé au recrutement de Léo Pétrot cet été, un autre ancien Vert.