Après-midi de grande première pour Yannick Chandioux qui dirigeait son premier match sur le banc de l'ASSE. A cinq journées de la fin, l'objectif du nouveau coach stéphanois est de décrocher le maintien. Cela débutait par une première opposition face au Paris FC, cet après-midi.

Cette 18ème journée d'Arkema Première Ligue se déroulait au Stade Salif Keita ce samedi après-midi. Sous le beau soleil du Stade Salif Keita, les Vertes étaient prêtes à tout donner.

La composition de l'ASSE

Le premier 1️⃣1️⃣ de Yannick Chandioux ! #ASSEPFC, coup d'envoi dans une heure 🗓️ pic.twitter.com/3qgSNHlLHk — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) March 21, 2026

Résumé de la rencontre

Ambitieuses devant les supporters, les joueuses de l'ASSE posent bien des problèmes à leur adversaire du jour. Mais, à la 40ème minute de jeu, l'arbitre de la rencontre accorde un pénalty très litigieux au Paris FC... Le tacle de Kedie Johnson était pourtant parfait. Maëlle Garbino s'en charge et remporte son duel face à Alice Pinguet. Après trois minutes de temps additionnel, la mi-temps est sifflé sur un score de 0-1 en faveur des visiteuses.

A l'heure de jeu, l'ASSE perd un ballon très dangereux à 20 mètres de son but. Le Paris FC qui récupère le cuir, construit son offensive et inscrit son second but..., 0-2 pour les visiteuses. Après le but du break, Yannick Chandioux opère deux changements. Chloé Tapia et Alexandria Lamontagne remplacent Kedie Johnson et Nadjma Ali Nadjim. Une main dans la surface de réparation à la 75ème minute de jeu va offrir un second pénalty au Paris FC. Ce dernier termine, une nouvelle fois au fond des filets. L'ASSE est menée 3-0. Peu après, Morgane Belkhiter et Rachel Corboz entrent en jeu à la place de Marion Romanelli et Héloïse Mansuy. C'est sur ce score de 0-3 que la rencontre va se terminer.

La suite de la journée

Il va maintenant falloir être attentif aux rencontre de Lens et de Montpellier. Les deux clubs concurrents de l'ASSE dans cette course au maintein affrontent respectivement le Dijon (15h00) et PSG (17h30), ce dimanche 22 mars. Pour rappel, les stéphanoises recevront Lens ce samedi 28 mars à 17h ) Geoffroy-Guichard. A une semaine de la rencontre, plus de 5 500 places ont été vendues. Vous pouvez réserver en cliquant juste ici ! L'ASSE aura besoin de votre soutien pour aller chercher son maintien dans l'Elite !