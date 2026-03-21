L’ASSE enchaîne : après le Red Star, la réception d’Annecy se jouera une nouvelle fois à guichets fermés à Geoffroy-Guichard. Un engouement fort, malgré la fermeture du Kop Sud.

L’AS Saint-Étienne (ASSE) continue de mobiliser massivement son public. Le club a officialisé un nouveau guichets fermés pour la réception d’Annecy, confirmant la ferveur retrouvée autour de la fin de saison des Verts. Il s’agit du deuxième match consécutif à guichets fermés, après celui face au Red Star, preuve d’un regain d’intérêt évident dans ce sprint final de Ligue 2. Pourtant, cette affiche présente une particularité de taille : le Kop Sud sera fermé.

Toutes les places vendues mais un Stade qui ne sera pas totalement plein

Cette fermeture du Kop Sud fait suite à la rencontre face à Laval. L’utilisation d’engins pyrotechniques avait entraîné une sanction de la LFP, privant ainsi une la Tribune Jean Snella de ses supporters pour cette rencontre ainsi que pour la réception de Dunkerque, dans trois semaines. Le Kop Sud sera de retour à la fin du mois d'avril pour le choc face à Troyes, lors de l'avant dernier match de l'ASSE à domicile.

Malgré la fermeture d'un de ses deux poumons, le Stade Geoffroy-Guichard va bien se remplir ce samedi. Toutes les places disponibles ont été vendues, démontrant une nouvelle fois l’attachement profond du public à son équipe.

Une dynamique populaire forte pour l'ASSE

Ce deuxième guichets fermés consécutif confirme une tendance forte : Geoffroy-Guichard redevient un véritable atout pour l’ASSE. Après une longue période plus contrastée, le stade se remplit à nouveau, porté par les résultats et les enjeux sportifs.

Face à Annecy, les Verts évolueront donc dans un Chaudron plein… mais différent. Sans le Kop Sud, l’ambiance sera particulière, mais l’essentiel est ailleurs : le public stéphanois continue de pousser derrière son équipe, quelles que soient les circonstances.

Dans cette fin de saison où chaque point compte, ce soutien pourrait encore faire la différence.