La billetterie pour le match entre l’ASSE et Le Mans, prévu le 18 octobre à 20h, connaît un engouement impressionnant. Une nouvelle affluence record est envisageable au Stade Geoffroy-Guichard.

Depuis le début de saison, l’AS Saint-Étienne affiche une excellente dynamique à domicile, tant sur le plan sportif que dans les tribunes. Avec une moyenne de 33 506 spectateurs sur ses quatre premiers matchs à Geoffroy-Guichard, le club stéphanois montre une nouvelle fois l’attachement indéfectible de son public. Le record de la saison a même été atteint lors du match face à Grenoble. 35 729 supporters étaient présents. Un chiffre très proche du maximum actuellement autorisé.

En effet, les balcons nord et sud des Kops restent fermés pour des raisons de sécurité, limitant la capacité à 37 372 places. Dans ce contexte, atteindre ou frôler le guichet fermé devient un véritable exploit logistique et populaire. Et le match face au Mans s’annonce déjà comme un nouveau moment fort de la saison.

Billetterie ASSE – Le Mans : des tribunes déjà complètes

À dix jours de la rencontre, plusieurs zones affichent déjà complètes. Les Kops nord et sud, le corner famille, la zone musée, ainsi que la tribune Henri Point inférieure. Il ne reste qu’environ 1 000 places disponibles en Henri Point supérieure, tandis que des blocs s’ouvrent progressivement en tribune Pierre Faurand.

Ce rythme soutenu de la billetterie laisse peu de doute. Le guichet fermé est en ligne de mire. Si l’ensemble du parcage visiteur est bien utilisé, la capacité pourrait avoisiner les 36 000 spectateurs. Un chiffre qui témoigne de l’immense ferveur autour de l'ASSE actuellement 2e de Ligue 2 et en pleine course à la montée.

Une affluence à domicile qui booste les Verts

Cette fidélité du public stéphanois ne s’arrête pas aux chiffres. Elle joue aussi un rôle clé dans les résultats à domicile. Sur les quatre matchs disputés au Chaudron cette saison, l'ASSE a enregistré 2 victoires, 1 nul et 1 seule défaite, avec 10 buts inscrits. Ce soutien populaire est un véritable atout pour les hommes d’Eirik Horneland, en quête d’un retour en Ligue 1.

