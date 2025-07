Le mercato s’annonce mouvementé cet été du côté du Forez. Le relégation de l’ASSE va rebattre les cartes au sein de l’effectif stéphanois. Les Verts devront se montrer actifs pour donner les moyens à Eirik Horneland de remonter dans l’élite. Cela se fera sans Léo Pétrot qui ne sera pas conservé.



L’AS Saint-Étienne s’active en coulisses alors que le mercato s’annonce particulièrement mouvementé. Le club commence par clarifier les situations contractuelles de plusieurs joueurs en fin de bail. Yunis Abdelhamid, dont la prolongation était conditionnée au maintien en Ligue 1, a quitté le club. Les options d’achat de Maxime Bernauer et Irvin Cardona ont elles étés levées.

Boubacar Fall, Ibrahima Wadji et Anthony Briançon ont été laissé libre, ce dernier n’ayant quasiment pas joué cette saison. Louis Mouton, n'a pas non plus été conservé. Il s'est engagé avec Angers.

Kilmer ne fait pas d’exception pour ce mercato

Cette vague de départs s’inscrit dans la volonté de Kilmer Sports de renouveler en profondeur l’effectif. Le club souhaite libérer de la place pour intégrer des profils mieux adaptés au projet en cours. Une exception n’a pas été faite pour Léo Pétrot, latéral gauche formé au club, qui ne sera pas conservé par le club.

Léo Pétrot officialise son départ de l’ASSE

Il fait ses adieux sur son compte Instagram :

"Après trois belles années à l’ASSE, il est temps pour moi de tourner une page, non sans émotion…

Ce club, je l’ai vu grandir depuis que je suis enfant. J’ai assisté aux matchs dans le kops , les yeux brillants, avec ce rêve un peu fou d’y jouer un jour. Et ce rêve, je l’ai vécu.

Mettre ce maillot, défendre ces couleurs, fouler la pelouse du Chaudron… c’était bien plus qu’un simple parcours de joueur. C’était une histoire de cœur.

J’ai connu des moments forts, des doutes, des victoires, des défaites, mais toujours avec fierté.

Merci à tous ceux qui ont cru en moi : coéquipiers, coachs, staffs et bien sûr vous : Supporters !

Vous avez tous eu une place dans cette aventure.

C’est donc avec beaucoup d’émotions que je quitte le club mais une partie de moi restera à jamais verte"