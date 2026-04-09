L’ASSE affiche un résultat net négatif de 29 millions d’euros. Une situation préoccupante sur le papier, mais qui cache en réalité une base financière encore très solide pour l’avenir.

Les chiffres sont tombés et ils interpellent. Avec une perte nette de 29 millions d’euros, l’AS Saint-Étienne présente un bilan comptable dégradé. Une situation qui s’explique avant tout par un déséquilibre entre des revenus globalement stables… et des charges en forte hausse.

Car malgré une légère progression des recettes liées aux transferts, le cœur du problème reste l’exploitation. Les droits TV et les recettes n’ont pas suffisamment évolué pour compenser l’augmentation significative des dépenses. Et notamment la masse salariale, bien plus élevée en Ligue 1 qu’en Ligue 2. Un phénomène logique, mais qui pèse lourd dans les comptes.

Résultat : un déficit structurel sur l’activité courante, qui n’est pas comblé par les opérations de mutation.

La comparaison avec les années précédentes, sous la présidence de Roland Romeyer, mérite toutefois d’être nuancée. À cette époque, l’ASSE bénéficiait de droits TV pouvant atteindre 35 millions d’euros par saison. Un contexte économique bien différent, qui rend les comparaisons délicates avec la situation actuelle.

AS Saint-Etienne : Une situation financière bien plus rassurante

Mais pour comprendre réellement la santé du club, il ne faut pas s’arrêter au compte de résultat. Le bilan offre une lecture bien différente… et nettement plus rassurante.

L’ASSE dispose aujourd’hui d’une trésorerie de 41 millions d’euros, pour seulement 8 millions de dettes financières. Soit une trésorerie nette estimée à 33 millions d’euros. Une marge de manœuvre importante, notamment pour évoluer en Ligue 2 et préparer un retour rapide dans l’élite.

Autre point positif : les capitaux propres s’élèvent à 53 millions d’euros. Un niveau élevé qui témoigne d’une structure financière solide et stable. De quoi absorber les pertes actuelles sans mettre en danger le club à court terme.

ASSE : des points de vigilance à surveiller

Tout n’est pas parfait pour autant. Certains indicateurs méritent une attention particulière. C’est notamment le cas des “autres dettes”, qui atteignent 26 millions d’euros. Un montant non négligeable, représentant près de 50% des capitaux propres.

Sans le détail de ce poste, difficile d’en tirer des conclusions définitives. Mais cela reste un élément à surveiller dans les prochains mois.

Enfin, un point vient nuancer le niveau d’endettement global : les dettes liées aux mutations (achats) de joueurs sont compensées par des créances du même type (ventes). Un équilibre qui évite une dérive de l’endettement réel.

Au final, si la perte de 29 millions d’euros peut inquiéter à première vue, la situation globale de l’ASSE reste saine. Le club possède encore des ressources solides pour se projeter.

Mais un enjeu majeur se dessine déjà : augmenter les ressources propres du club. Car à long terme, dépendre des droits TV expose à des cycles instables. Développer des revenus durables sera indispensable pour stabiliser le modèle économique stéphanois et accompagner ses ambitions sportives.

Source : LFP