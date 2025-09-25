Première titularisation et première victoire pour Nadir El Jamali avec l’ASSE. Le jeune joueur formé au club a savouré ce moment historique à Geoffroy-Guichard après la victoire face à Reims (3-2).

Samedi soir, le Chaudron a vibré au rythme d’un match spectaculaire. L’AS Saint-Étienne a renversé Reims dans une rencontre riche en émotions (3-2). Au-delà du succès précieux dans la course au maintien, ce match restera à jamais gravé dans la mémoire d’un jeune Vert : Nadir El Jamali. Formé au centre de formation stéphanois, le milieu offensif a connu sa toute première titularisation en Ligue 1 sous les couleurs de son club formateur.

Nadir El Jamali et l’émotion de Geoffroy-Guichard

Âgé de seulement 18 ans, El Jamali (portrait ici) a foulé la pelouse de Geoffroy-Guichard avec une émotion particulière. « C’est une fierté pour moi, en plus il y a une victoire à la clef donc on ne peut que profiter aujourd’hui », a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Pour le jeune homme, ce moment n’était pas qu’un simple match : « La première chose c’est que je devais prendre du plaisir car le football c’est ma passion. C’est ma première titularisation à Geoffroy-Guichard, c’était un objectif, aujourd’hui c’est fait. »

Porté par l’ambiance exceptionnelle du Chaudron, le Stéphanois a montré de belles qualités techniques et un état d’esprit irréprochable.

La confiance du coach au centre du projet

El Jamali n’a pas manqué de remercier son entraîneur pour la confiance accordée : « Je remercie le coach pour la confiance et j’espère que ça va continuer. » Ce choix illustre la volonté du staff de miser sur les jeunes talents issus de la formation, pilier historique de l’ASSE. Dans une saison où chaque point compte, l’intégration progressive de ces jeunes permet de donner de la fraîcheur et de l’énergie à l’équipe.

Ce match contre Reims pourrait bien marquer un tournant dans la carrière du jeune Vert, qui aspire désormais à enchaîner les minutes et à s’imposer durablement dans la rotation.

Un symbole fort pour l’avenir de l’ASSE

Au-delà de la performance individuelle, la titularisation de Nadir El Jamali est un symbole fort : celui de la reconnexion entre l’équipe première. Les supporters, attachés à l’identité du club, ne peuvent que se réjouir de voir un produit du centre s’affirmer dans un match aussi important.

Si la route reste longue pour El Jamali, cette première titularisation victorieuse restera comme un souvenir fondateur. Une étape décisive pour un joueur qui incarne l’avenir de l’AS Saint-Étienne.