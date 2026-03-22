Brice Maubleu (6)

Le gardien stéphanois a vécu une soirée relativement tranquille, notamment lors d’une première période à sens unique. Il reste attentif sur l'une des seules frappes cadrées annéciennes en début de seconde période, captée sans difficulté. Dans ses sorties et sa lecture du jeu, il a affiché de la sérénité. Peu sollicité, il a fait le travail avec sérieux pour préserver le clean sheet. À noter son jeu au pied de qualité.

Julien Le Cardinal (6)

Solide dans son rôle, il a bien tenu sa ligne défensive, dans un dispositif à 3, face aux rares incursions adverses. Il se distingue aussi dans la relance avec une ouverture décisive à l’origine du deuxième but. Son placement et sa justesse technique ont permis d’éviter toute alerte. Remplacé en seconde période après une prestation maîtrisée.

Kévin Pedro (8)

Très en vue, il ouvre le score de la tête et lance parfaitement son match. Défensivement, il s’impose dans les duels et gêne régulièrement les tentatives adverses. Offensivement, il apporte une vraie présence, notamment sur coups de pied arrêtés. Sa performance confirme son importance dans ce système.

Mickaël Nadé (6)

Match sérieux dans l’axe de la défense, avec une présence physique utile dans les duels. Il a parfois dû intervenir face aux rares transitions adverses et s’en est bien sorti. Quelques fautes concédées, mais sans conséquence. Globalement, une prestation solide dans un match maîtrisé collectivement.

Ben Old (6)

Actif dans son couloir, il a participé aux phases offensives en apportant du soutien et des solutions. Il se procure une situation intéressante en seconde période avec une frappe tendue. Défensivement, il a aussi contribué aux efforts collectifs. Une prestation tonique, équilibrée et appliquée.

Abdoulaye Kanté (6)

Présent dans l’entrejeu, il a participé à la maîtrise collective du match. Il a su orienter le jeu et récupérer des ballons dans des zones importantes. Son rôle a été discret mais utile dans l’équilibre de l’équipe. Remplacé en seconde période après un match cohérent.

Dennis Appiah (6)

Aligné dans le couloir droit, il a été impliqué dans les phases offensives, notamment sur l’action menant à une grosse occasion de Stassin. Défensivement, il a tenu son rang malgré quelques situations à gérer. Averti en fin de première période, il a su rester concentré ensuite. Une prestation sérieuse.

Augustine Boakye (7)

Très actif, il a été un élément clé dans l’animation offensive. Il est à l’origine de plusieurs situations, dont le corner menant au quatrième but. Sa capacité à se projeter et à créer du danger a pesé sur la défense adverse. Il confirme son influence dans le jeu offensif stéphanois.

⭐ Lucas Stassin (8)

Match plein pour l’attaquant, qui a multiplié les appels et les situations dangereuses. Il marque d’un geste plein de maîtrise et délivre aussi une passe décisive. Il touche également la barre en début de match. Très mobile et juste dans ses choix, il a été un des principaux artisans du succès.

Zuriko Davitashvili (7)

Remuant sur son côté, il a constamment provoqué et créé des décalages. Passeur décisif sur l’ouverture du score, il inscrit aussi le quatrième but en seconde période. Il a parfois manqué de justesse dans le dernier geste, mais son activité a pesé. Une prestation offensive aboutie.

Irvin Cardona (7)

Très impliqué, il marque le deuxième but et délivre une passe décisive pour Stassin. Il a souvent été trouvé dans de bonnes zones et a su faire les bons choix. Sa complémentarité avec ses partenaires offensifs a fait la différence. Remplacé sous les applaudissements après un match réussi.

👔 Philippe Montanier (8)

Le choix du système en 3-4-3 a porté ses fruits avec une première période largement dominée. L’équipe a affiché une animation offensive fluide et une maîtrise collective nette. Les ajustements en cours de match ont permis de garder le contrôle. Il signe un match référence dans la continuité d’une série positive durant laquelle il vient d'engranger 19 points sur 21 possibles !