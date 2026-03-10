L’AS Saint-Étienne continue de faire parler d’elle dans ce sprint final de Ligue 2. Après la 26e journée, un Stéphanois s’est distingué au point d’intégrer l’équipe type du week-end. Kevin Pedro, auteur d’une prestation complète, figure parmi les joueurs les plus performants de cette journée selon les notes SofaScore.

La dynamique positive de l’ASSE ne se mesure pas uniquement au classement. Elle se lit aussi dans les performances individuelles. À l’issue de la 26e journée, Kevin Pedro s’est illustré par une prestation solide qui lui vaut une note de 8,2, suffisante pour apparaître dans l’équipe type de la journée chez Sofascore.

Le latéral stéphanois a livré un match très complet. Défensivement, il a répondu présent avec 5 actions défensives, 2 interceptions et 3 récupérations. Il s’est également montré solide dans les duels et dans les interventions clés, confirmant sa montée en puissance ces dernières semaines.

Dans la relance et l’utilisation du ballon, Kevin Pedro a également affiché de la précision. Il termine la rencontre avec 22 passes réussies sur 29, soit 76 % de réussite. Plus intéressant encore, il a réussi 13 passes dans la moitié adverse, preuve de sa capacité à accompagner les phases offensives de l’ASSE. En Progrès.

Un but qui change tout

La performance de Kevin Pedro a également été marquée par un moment décisif : son but inscrit à la 65e minute. Bien servi dans la surface, le Stéphanois n’a pas tremblé et a conclu du pied droit pour marquer et débloquer la partie. Avec 2 tirs dont 2 cadrés, Pedro a affiché une efficacité maximale. Une statistique qui illustre bien l’état d’esprit actuel des Verts : peu d’occasions, mais une efficacité redoutable.

Ligue 2 : Une équipe type dominée par les prétendants à la montée

Dans cette équipe type de la 26e journée, Kevin Pedro côtoie plusieurs joueurs en grande forme ce week-end. L’attaque est notamment menée par Noah Fatar, auteur de la meilleure note du week-end (8,9) avec Boulogne.

On retrouve également A. Rabillard (Le Mans) et M. Sellouki (Laval) dans les positions offensives. Au milieu, M. Adeline (Troyes) et J. Anziani (Pau) complètent l'entrejeu.

En défense, la présence de Pedro souligne une nouvelle fois la solidité défensive affichée par l’ASSE ces dernières semaines. Enfin, A. Ortolá (Guingamp) prend place dans les buts de cette équipe type.

Source : SofaScore