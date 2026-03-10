Pascal Feindouno reste l'un des chouchous de Geoffroy-Guichard. Présent dans le Chaudron pour donner le coup d'envoi entre l'ASSE et le Red Star, Féfé a répondu aux question de Top Mercato en marge de la rencontre.

Pascal Feindouno, ancien joueur de l'ASSE : « Saint-Etienne est un club que j’aime tout particulièrement, et je regarde très souvent les matchs de l’ASSE, cette saison comme les précédentes ». L'ancien meneur de jeu de l'ASSE apprécie et valide l'arrivée de Philippe Montanier dans le Forez.

« C’est un entraîneur expérimenté, qui connaît parfaitement le football français. Il a coaché en L1, en L2, j’aime la façon dont il fait jouer ses équipes. Je pense qu’il a toutes les compétences pour que Saint-Etienne retrouve l’élite. »

Questionné, le guinéen souligne l'importance de l'attaquant géorgien et du portier stéphanois. Pascal Feindouno, ancien joueur de l'ASSE : « J’aime bien son style, il est volontaire, travailleur, vif, adroit. Pour accéder à la Ligue 1, il faut avoir un joueur capable de marquer une quinzaine de buts, et Saint-Etienne l’a. Il faut aussi un bon gardien, et c’est le cas avec Gauthier Larsonneur. Ce qui est intéressant dans cette équipe, c’est qu’il y a des joueurs expérimentés et d’autres plus jeunes, mais qui tiennent déjà un rôle important et qui sont très prometteurs. »

Féfé prône la stabilité pour l'ASSE

Le Zidane-Black comme on le surnommait à l'époque ne manque pas de se projeter et donne un conseil aux dirigeants stéphanois en cas de montée en Ligue 1 : « C’est bien de faire confiance aux jeunes. Mais si ces joueurs sont performants, ils sont rapidement sollicités pour aller évoluer dans de plus grands clubs. Et lors de chaque mercato, cela peut provoquer de nombreux changements dans l’effectif et être un problème pour la stabilité. Pour bâtir un projet sportif sur la durée, il ne faut pas que l’effectif change trop tous les ans [...] On verra lors du mercato, mais si l’équipe monte en Ligue 1, à mon avis, il ne faudrait pas vendre trop de joueurs. »

Source : Top Mercato