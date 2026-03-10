L’ASSE féminine joue gros dans la course au maintien en Arkema Première Ligue. Battues par Strasbourg il y a deux semaines, les Vertes n’ont plus le droit à l’erreur avant leur déplacement à Dijon.

Avec seulement 9 points au compteur après 16 journées, l’ASSE pointe dangereusement en bas de tableau. Les Stéphanoises sont à égalité avec Montpellier et Lens, les deux dernières formations du championnat. La lutte pour le maintien s’annonce intense jusqu’au bout.

Ce mercredi 11 mars à 19h, les joueuses de l’ASSE se déplacent sur la pelouse du DFCO. Un rendez-vous déjà décisif dans ce sprint final. Après la défaite face à Strasbourg, Tom Bouvier n’a pas caché son inquiétude. Le technicien stéphanois l’a reconnu : « C’est une cartouche de grillée dans le maintien. […] Mais avec la défaite de Lens, ça peut faire statu quo dans la lutte pour le maintien. On a 15 jours pour bien travailler et préparer le déplacement à Dijon où il va falloir prendre des points pour avancer. »

Le message est clair. À Dijon, l’ASSE devra prendre des points.

Un sprint final sous tension

Seize journées ont déjà été disputées. Il n’en reste plus que six. Le calendrier n’offre aucun répit aux Vertes.

Dans les semaines à venir, l’ASSE recevra notamment Lens à Geoffroy-Guichard dans un duel qui pourrait peser très lourd. Les Stéphanoises se déplaceront aussi à Montpellier lors de l’avant-dernière journée. Deux confrontations directes qui pourraient sceller le sort du maintien.

Mais avant de penser à ces affiches, place à Dijon. Les Bourguignonnes restent sur un match nul face à Fleury et occupent actuellement la 7e place d’Arkema Première Ligue. Une position éloignée des play-offs. Le DFCO voudra terminer la saison sur une note positive et se rapprocher du top 5.

Une attaque en panne, un enjeu majeur pour l’ASSE féminine

Le principal chantier reste offensif. Depuis le début de saison, l’ASSE peine à trouver le chemin des filets. En 12 rencontres, les Vertes n’ont inscrit que 8 buts. À titre de comparaison, Lens, deuxième pire attaque du championnat, en compte 14.

Consciente de ces lacunes, la direction stéphanoise a renforcé le secteur offensif lors du mercato hivernal avec les arrivées de Tyler Isgrig et Kaylan Bradford-Williams. Deux profils censés apporter de la vitesse et de la percussion dans les trente derniers mètres.

Reste désormais à transformer ces promesses en efficacité. Car le maintien passera par des buts. Beaucoup plus de buts.

Le déplacement à Dijon pourrait déjà donner une première indication. Une contre-performance plongerait un peu plus l’ASSE dans le doute. À l’inverse, un résultat positif relancerait totalement la dynamique avant les confrontations directes face à Lens et Montpellier.

À six journées de la fin, chaque point compte. Et à Dijon, l’ASSE n’a plus le choix.