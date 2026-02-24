ASSE Ligue 2 : Kevin Pedro figure dans l’équipe type de la 23e journée. Une reconnaissance méritée après une prestation solide défensivement.

L’AS Saint-Étienne place l’un de ses représentants dans l’équipe type de la 23e journée de Ligue 2. Kevin Pedro, noté 7,6 par Sofascore, s’est distingué lors de la dernière sortie des Verts. Une performance aboutie qui confirme sa montée en puissance.

Dans une journée marquée par les prestations remarquées de Detourbet (8,6), Adeline (8,6) ou encore Mille (8,5), le défenseur stéphanois a su tirer son épingle du jeu. Discret mais efficace. Propre. Impactant.

Kevin Pedro, patron dans les duels

Les chiffres parlent pour lui. Kevin Pedro a cumulé 7 actions défensives, 7 récupérations et 4 dégagements. Il a remporté 5 duels au sol sur 5. Dans les airs, il s’est imposé à deux reprises sur quatre tentatives.

Surtout, il n’a commis aucune faute et n’a jamais été dribblé. Une donnée qui en dit long sur sa concentration et son placement.

Sa lecture du jeu a également été précieuse, avec 2 interceptions clés dans des zones dangereuses. Une montée en puissance remarquable.

Une progression constante à l’ASSE

Cette présence dans l’équipe type récompense une dynamique positive. Kevin Pedro s’affirme comme une valeur sûre du dispositif stéphanois.

Dans une Ligue 2 où la régularité fait souvent défaut, sa constance défensive apporte de la stabilité au bloc des Verts. À l’heure où chaque point compte dans la course au haut de tableau, ce genre de performance est interessante pour Philippe Montanier qui recherche de la stabilité.

Reste désormais à enchaîner. Car si la reconnaissance individuelle est flatteuse, l’objectif collectif reste prioritaire : continuer à engranger et maintenir l’ASSE dans la course à la montée.