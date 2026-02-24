L'ancien président de l'ASSE, Roland Romeyer vit une retraite paisible. Une nouvelle vie où il peut s'accorder du temps pour sa seconde passion : le vélo. Sur le bord de la route, il a été questionné par Gazetta Sport 43. L'occasion de s'exprimer sur la forme du moment de son club de toujours : L'AS Saint-Etienne.

Roland Romeyer, ancien président et propriétaire de l'ASSE : "Le vélo ça entretien, il faut se maintenir. Tous les samedis ou dimanches c'est en VTT avec mes potes. Et le mardi c'est en vélo de route. C'est des bons moments. C'est la camaraderie. C'est important dans la vie. On se retrouve autours de bons repas après mais moi je nebois pas de vin."

Montanier, l'entraîneur qu'il fallait pour Romeyer

Roland Romeyer, ancien président et propriétaire de l'ASSE : "Contre Laval ça n'a pas été un grand match mais l'important, c'est les 3 points. Je pense qu'ils vont remonter car c'est un petit niveau de Ligue 2. On a vu Troyes qui a perdu 11 points en 4 matches, le Red Star qui a perdu encore, etc. Je pense que l'ASSE est sur la bonne voie avec un entraîneur qui est très bien, Montanier."

L'ASSE retrouve son ADN

Roland Romeyer, ancien président et propriétaire de l'ASSE : "Je ne sais pas si tous les feux sont au vert mais déjà on reconnaît notre pays, on parle français, c'est déjà mieux. Les joueurs comprennent. On n'oublie pas d'où on vient, on ne vend pas notre identité et notre âme. Je pense que si on monte il faudra renforcer l'équipe. il y a encore des lacunes. Mais en Ligue 2 ils vont finir tranquilles premiers. Premiers ou deuxièmes mais premiers je pense."